¿Fin al ausentismo en la Asamblea? Comisión de Credenciales aprueba descuentos a diputados que falten al Pleno

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Como parte del primer debate para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, diputados de distintas bancadas lograron introducir sanciones económicas contra la inasistencia injustificada al pleno legislativo.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional dio un paso significativo frente a uno de los cuestionamientos más persistentes contra el Órgano Legislativo: el ausentismo de diputados que, pese a no asistir a las sesiones, continúan devengando sus salarios sin consecuencias.

Como parte del primer debate para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, diputados de distintas bancadas lograron introducir sanciones económicas contra la inasistencia injustificada al pleno legislativo, mediante modificaciones sustanciales al artículo 86 de la Ley 49 de 1984.

La propuesta recibió el respaldo de José Luis Varela (Partido Panameñista), Dana Castañeda (Realizando Metas), Yamireliz Chong (Vamos), Augusto Palacios (Vamos) y Benicio Robinson hijo (Partido Revolucionario Democrático), quienes votaron a favor del texto, que ahora avanza en el trámite legislativo.

El nuevo articulado establece que, cuando la Asamblea no pueda sesionar por falta de quórum, se aplicará a los diputados y diputadas principales que estén ausentes sin justificación un descuento proporcional de sus emolumentos equivalente a un día de trabajo.

Ilustración generada con inteligencia artificial | Visualización basada en datos oficiales sobre la asistencia al pleno legislativo en enero de 2026. Fuente: Unidad de Estadística de la Asamblea Nacional.

Además, la medida va más allá y fija que también se descontará de manera proporcional el salario a quien no asista injustificadamente a una sesión plenaria o no habilite a su suplente, reforzando así la obligación de garantizar que cada curul esté ocupada y cumpla con su responsabilidad legislativa.

También se aprobó que la asistencia en la curul deberá contabilizarse tomando en cuenta tanto al diputado principal como a su suplente, a fin de alcanzar el 100% del porcentaje de asistencia requerido.

La reforma reorganiza, además, los horarios de las sesiones ordinarias, fijándolas de lunes a miércoles de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. y los jueves de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., en el Palacio Legislativo Justo Arosemena o donde lo disponga la directiva.

De manera excepcional, se autoriza la realización de sesiones en línea mediante plataformas digitales, siempre que medie una resolución motivada y se trate de situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias que limiten las reuniones presenciales, garantizando en todo momento los principios de publicidad, transparencia y participación democrática.

El ausentismo en la Asamblea Nacional es uno de los principales cuestionamientos contra ese Órgano del Estado. LP\Isaac Ortega

El debate

El diputado de la coalición Vamos, Augusto “Tuto” Palacios, calificó como “un paso importante” la aprobación en primer debate de las reformas al Reglamento Interno, al considerar que, por primera vez, se establece un mecanismo efectivo para sancionar la inasistencia.

“En la práctica, descontarle a un diputado por ausencia en sus funciones es una utopía”, afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de que el consenso alcanzado en la Comisión de Credenciales se mantenga cuando la iniciativa llegue al pleno.

Palacios explicó que la norma vigente resultaba inoperante, ya que condicionaba el descuento salarial a que no se realizara la sesión por falta de quórum. “Actualmente dice que, si no sesiona la Asamblea por falta de quórum, se le descuenta al diputado, pero en la práctica siempre se sesiona; con el quórum deliberativo de 24 diputados se arranca el pleno”, detalló.

Según sostuvo, el requisito de que no hubiera sesión para aplicar la sanción hacía que el castigo fuera prácticamente imposible. “Eso nunca va a pasar”, remarcó.

Con la modificación aprobada, el escenario cambia. De acuerdo con el diputado, ahora se descontará el día de trabajo a los legisladores que no acudan al pleno, haya o no sesión, salvo que justifiquen su ausencia o habiliten a su suplente.

“Antes solo se les descontaba si no había sesión por falta de quórum; es decir, si un diputado faltaba todo un mes, no pasaba nada: se le pagaba igual”, cuestionó Palacios, quien defendió la reforma como una medida necesaria para cerrar vacíos y fortalecer la responsabilidad parlamentaria.

Principales y suplentes

Por su parte, Castañeda recordó que la norma general es que todos deben cumplir con su horario de trabajo. Explicó que el artículo busca cubrir las excepciones, no castigar de manera indiscriminada. Puso como ejemplo los casos en que la sesión se cae por falta de quórum tras el pase de lista o cuando un diputado se retira sin habilitar a su suplente, afectando la continuidad del debate.

Castañeda cuestionó, además, los informes de asistencia que —según dijo— presentan porcentajes individuales sin reflejar que la curul estuvo ocupada por el suplente. “Es una sola curul”, insistió, al defender que debe contabilizarse la asistencia conjunta del principal y del suplente.

También recordó que la reforma incorpora la posibilidad de sesionar mediante medios tecnológicos, experiencia adoptada durante la pandemia y que ahora se busca normar bajo criterios de publicidad y transparencia.

En tanto, Chong llevó la discusión al terreno constitucional. Citó los artículos 159, 160 y 161 de la Carta Magna para subrayar que la función principal del diputado es legislar en el pleno y en comisiones.

Respaldó el descuento cuando la curul quede vacía, pero planteó una interrogante de fondo: si el suplente realiza el trabajo durante todo el año, ¿debe el principal seguir cobrando íntegramente? “¿Cuándo es una sola curul y cuándo son dos?”, preguntó, dejando abierta una discusión que trasciende el reglamento y toca la estructura misma de la representación legislativa.