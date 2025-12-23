Fin de año dispara solicitudes de cédula en oficinas del Tribunal Electoral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) informó este martes 23 de diciembre que, con motivo de la temporada de fin de año, se ha registrado un incremento significativo en las solicitudes de cédula de identidad personal, situación que ha elevado la afluencia de ciudadanos en las oficinas de cedulación a nivel nacional.

Ante este aumento en la demanda, la entidad recomendó a los usuarios verificar previamente el estado de su trámite antes de trasladarse a las oficinas.

Para ello, pueden ingresar al sitio web www.tribunalcontigo.com, en la sección “¿Dónde está mi cédula?”, donde es posible confirmar si el documento ya se encuentra disponible para su retiro en la sede correspondiente.

El Tribunal Electoral señaló que la Dirección Nacional de Cedulación ha implementado diversas medidas para agilizar los procesos y garantizar la continuidad de un servicio eficiente, pese al incremento de solicitudes que se registra tradicionalmente en esta época del año.

Asimismo, recordó que los ciudadanos que necesiten realizar trámites de duplicado de cédula por pérdida pueden hacerlo a través de los quioscos multiservicio, los cuales funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Estos equipos, sostuvo la entidad, permiten gestionar el documento de manera rápida y segura, sin necesidad de acudir a una ventanilla de atención.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar las herramientas digitales disponibles, con el propósito de optimizar el tiempo de los usuarios y reducir la congestión en las oficinas durante las festividades de fin de año.