Finalmente: Raúl Pineda muestra sus oficinas VIP en la Asamblea Nacional

El diputado Raúl Pineda recibió a periodistas de La Prensa y Mi Diario que se presentaron a las oficinas VIP que miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ocupan en la Asamblea Nacional (AN).

Por primera vez, Pineda mostró estas oficinas, que conducen a otras que ocupa su copartidario Benicio Robinson y a las que se ingresa por una puerta que está al lado de la clínica parlamentaria. Siempre hay personal de la planilla legislativa custodiando quién entra, sale o pasa por ese lugar, y no permiten que nadie entré sin permiso. Incluso a otros diputados les han impedido circular por ahí.

Pero ahora, guiados por Pineda, Eliana Morales y Carlos Vidal, del equipo de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), junto al periodista Álvaro Alvarado, pudieron observar lo que hay dentro.

Se apreciaron espacios remodelados y escaso personal trabajando ahí. Hay un despacho amplio (reservado para el jefe), baños, cocineta y espacios abiertos donde hay varios escritorios. Pineda asegura que ocupa estas estancias “desde el periodo pasado”.

Aunque Jorge Herrera, presidente de la AN, ha dicho que Pineda y Robinson utilizan estas oficinas para atender asuntos privados o personales, Pineda asegura que aquí hace sus labores legislativas. Explicó que las dos oficinas que ocupa en el edificio “nuevo” de la AN -que se construyó en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) precisamente para albergar exclusivamente los despachos de los diputados- las utiliza para recibir a ministros, visitantes y delegaciones.

También dijo que Robinson y él no son los únicos: varios diputados, según él, tienen oficinas VIP, aunque no precisó los nombres.

Pineda no mostró los aposentos que ocupa Robinson, pero aseguró son “idénticas” a las de él. El equipo periodístico no apreció rastro del presidente del PRD o del personal que supuestamente trabaja con él.

Es la primera vez que periodistas ingresan a estas oficinas secretas. Incluso otros diputados, como Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), han intentado ingresar al “bunker” y personal de la planilla legislativa se lo ha impedido.

De hecho, cuando el equipo de comunicadores se presentó este martes, ese personal que está en permanente custodia del lugar salió al paso y se negó a dar información. La situación cambió cuando Pineda, alertado de lo que ocurría con los periodistas, se acercó al grupo y aceptó hacer un recorrido para mostrar su “bunker”.