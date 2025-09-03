Firmas, referéndum o drama político: ¿qué esperar de las revocatorias de mandato?

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la autorización del Tribunal Electoral (TE), los procesos de recolección de firmas para la revocatoria de mandato a siete autoridades, tanto en la provincia de Panamá como en Panamá Oeste, tienen luz verde.

Alcalde, representante o diputado; las solicitudes de revocatoria no discriminan cargos a nivel local. Sea en distrito, corregimiento o circuito.

El número de autoridades solicitadas para revocatoria es mayor en el distrito de Arraiján, Panamá Oeste, donde un solo abogado inició tres solicitudes de revocatoria: Abdiel González Tejeira. Él forma parte de una agrupación denominada ‘Movimiento Revocatoria Arraiján’, que según dijo a La Prensa, cuenta con el apoyo de cerca de 400 personas.

Solo en el distrito de Arraiján el TE autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas para la solicitud de revocatoria contra la alcaldesa, Stefany Peñalba; su vicealcalde, Oliver Ríos; el diputado, Manuel Cheng Peñalba (tres solicitadas por González Tejeira); el representante de Vacamonte, José Enrique Pérez; su suplente, Maygualida Sánchez y el representante suplente de Juan Demóstenes Arosemena, Salvador Lobos.

Fuera de Arraiján, en la provincia de Panamá, hay un proceso autorizado contra la diputada Paulette Thomas, del circuito 8-3, que fue presentado por su antiguo compañero de nómina en la coalición Vamos, el excandidato a diputado Rubén Darío De la Rosa.

Cuando el TE autoriza los procesos se inicia un periodo de capacitación por dos semanas a todos los activistas que impulsarán la recolección de firmas.

Terminada la capacitación, al siguiente día hábil, comienza de inmediato la recolección de firmas.

El camino al referéndum

Para prosperar en la intención revocatoria, los simpatizantes deben recolectar las firmas del 30% del padrón electoral de la circunscripción en cuestión y los plazos para hacerlo varían dependiendo de la cantidad de electores en el sector.

En el caso de la alcaldesa de Arraiján, quienes piden su revocatoria deben recopilar 57 mil 465 firmas.

Pero las firmas no revocan el mandato directamente. El Código Electoral plantea en su Capítulo XV que, de cumplir con los requisitos, las firmas solo facultan al TE a convocar un referéndum —voto popular— para determinar si se aprueba o no la revocatoria.

En el referéndum se vota por el sí o el no a la revocatoria; decisión que sería vinculante para la autoridad que ve su cargo en cuestión.

Pero el país no ha llegado a este escenario en años recientes. Un ejemplo es el proceso de revocatoria de mandato al exalcalde capitalino, José Luis Fábrega (2019-2024), promovido por el ahora vicealcalde, Roberto Ruiz Díaz. Dicho proceso no consiguió las firmas requeridas para activar el referéndum, por lo que fue archivado.

Herramienta al fin y al cabo

Los casos de Peñalba, Cheng y Thomas capturan la atención. Los procesos fueron iniciados por excandidatos a cargos de elección popular en sus respectivos sectores.

Cuando este medio consultó a González Tejeira sobre las revocatorias de Peñalba y Cheng que promueve en Arraiján, manifestó que no había motivaciones políticas, a pesar de haber sido excandidato a diputado en el circuito 13-1.

El abogado expresó descontento con la gestión de Peñalba alegando irregularidades en nombramientos del Municipio de Arraiján y críticas a decretos impulsados por la alcaldía, particularmente aquellos multa a los vecinos por

En cuanto al diputado Cheng, González Tejeira alega que este se aprovechó de un concepto de la coalición Vamos y luego se cambio de bancada. Actualmente, el diputado es miembro de la bancada mixta, que conforman los partidos Alianza, Molirena y Popular.

Por su parte, Rubén Darío De la Rosa, quien avanzó el proceso contra Thomas, justificó la solicitud de revocatoria en redes sociales, particularmente por el voto afirmativo de la diputada Thomas sobre la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). De La Rosa se aferró al derecho ciudadano de presentar la solicitud, que detalla el artículo 151 de la Constitución.

Por su parte, Thomas ha señalado a medios de comunicación que no hay causales justificadas para emprender un proceso revocatorio en su contra.

Peñalba, por su lado, ha puesto en duda que la revocatoria avance en Arraiján; y Cheng ha manifestado que está abierto al diálogo con quienes se oponen a la continuidad de su gestión.

Blindaje

El TE ha hecho ajustes recientes para garantizar el proceso democrático con responsabilidad. La más recientes modificaciones, fechadas del pasado 7 de julio, establecieron que la recolección de firmas para los procesos de revocatoria debe ser presencial.

Asimismo, quien firma podrá retractarse previa notificación a la dirección regional del TE.

Mientras algunos procesos avanzan, hasta tres han sido rechazados, otras tres se encuentran en etapa de apelación y uno está en análisis para admisibilidad; informó el TE a través de un comunicado este 2 de septiembre.