Panamá, 01 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Autonomía institucional

    Fiscal electoral de Chiriquí renuncia y denuncia ‘presiones políticas’

    Eliana Morales Gil
    Fiscal electoral de Chiriquí renuncia y denuncia ‘presiones políticas’
    Sede de la Fiscalía General Electoral. LP/Isaac Ortega

    La fiscal electoral de Chiriquí, Vanesa Pitty, renunció a su cargo luego de denunciar presiones políticas y personales que, según afirmó, comprometen la independencia de la Fiscalía General Electoral y “socavan la aplicación de la ley”.

    +info

    Fiscalía Electoral propone reformas con penas más severas para delitos electorales36 personas fueron denunciadas ante la Fiscalía Electoral por doble voto

    En la carta de renuncia que se dio a conocer durante la noche del pasado viernes 31 de octubre, también reprochó la falta de respaldo institucional ante los “ataques cobardes” que dijo haber recibido en redes sociales.

    Fiscal electoral de Chiriquí renuncia y denuncia ‘presiones políticas’
    Vanesaa Pitty, exfiscal electoral de Chiriquí. Foto: Tomada de redes sociales de la Fiscalía General Electoral.

    En la nota dirigida a la fiscal general electoral encargada, Ana Raquel Santamaría, Pitty aseguró que el pasado 30 de octubre fue contactada telefónicamente por María Elisa Chacón, jefa de personal de la entidad, quien le indicó que debía presentar su renuncia. “Una instrucción de esa naturaleza, al margen de los procedimientos correctos, es muestra clara de una falta de respaldo hacia quienes hemos dado lo mejor de nosotros. Reflexioné y comprendí que permanecer en estas condiciones sería negar mis principios y la pasión con la que siempre me he entregado a mi trabajo”, añadió.

    Pitty no detalló nombres de los presuntos responsables de las presiones políticas o personales.

    La Fiscalía General Electoral, es un organismo autónomo creado para procurar la justicia electoral mediante “investigaciones y actuaciones apegadas a los principios legales y constitucionales” para prevenir y combatir los delitos y faltas electorales. Esta entidad también participa como garante de los derechos políticos y actúa ante los juzgados penales electorales, según lo establecido en el artículo 628 del Código Electoral.

    Hasta el momento de redactar esta noticia, la institución no había hecho un pronunciamiento oficial sobre este caso.

    Dilio Arcia, quien era el fiscal general de la institución, falleció el pasado 12 de septiembre.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • Mulino designa al nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre. Leer más