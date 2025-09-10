Panamá, 10 de septiembre del 2025

    FUNCIONES

    Fiscal Electoral, Dilio Arcia, toma dos meses de vacaciones en medio de reformas electorales

    José González Pinilla
    Fiscal Electoral, Dilio Arcia, toma dos meses de vacaciones en medio de reformas electorales
    Dilio Arcia, fiscal electoral. Archivo

    El fiscal general electoral, Dilio Arcia, se ausentará por dos meses tras acogerse a vacaciones.

    Mayer Mizrachi deberá justificar donaciones políticas de dos sociedades extranjeras, ante la fiscalía electoral

    A través de una nota, el funcionarios informó al Ejecutivo que haría uso de sus vacaciones a partir del 3 de septiembre de 2025.

    El presidente José Raúl Mulino procedió a designar como fiscal general encargada a Ana Raquel Santamaría, del 3 de septiembre hasta el 1 de noviembre.

    Será la encargada de todas las acciones u omisiones que efectúe durante el ejercicio de la designación, destaca el Decreto Ejecutivo N° 27 del 8 de septiembre de 2025 que fue publicado en Gaceta Oficial este miércoles.

    Dilio Arcia fue designado por el Ejecutivo como fiscal general electoral en agosto de 2019, en reemplazo de Eduardo Peñaloza, a quien se le venció su periodo en diciembre de 2018.

    En tanto, Ana Raquel Santamaría fue designada como fiscal electoral suplente en octubre de 2023.

    En la actualidad se discuten los cambios al Código Electoral en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), foro en el que la fiscalía presentó un paquete de cambios.

    José González Pinilla

    Editor


