Fiscal general de Estados Unidos anuncia cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó a través de la red social X, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos federales, entre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos.

En una declaración oficial, Bondi aseguró que ambos “enfrentarán la justicia estadounidense en suelo estadounidense”, y agradeció al presidente Donald Trump y a las fuerzas armadas por lo que calificó como una “misión exitosa” para la captura de “presuntos narcotraficantes internacionales”.

El anuncio se produce en medio de una operación militar ejecutada durante la madrugada del sábado 3 de enero, en territorio venezolano, que, según versiones oficiales estadounidenses, culminó con la detención y extracción del país de Maduro y Flores.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, señaló en la red social X que el secretario de Estado, Marco Rubio, le confirmó que el mandatario venezolano fue arrestado por personal estadounidense para enfrentar cargos penales en Estados Unidos.

Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores. EFE/Miguel Gutiérrez

De acuerdo con Lee, los ataques aéreos registrados en Caracas habrían tenido como objetivo proteger al personal que ejecutaba la orden de arresto.

Maduro ya había sido acusado formalmente en 2020 por autoridades estadounidenses por corrupción, narcotráfico y otros cargos, y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Tras los hechos de este 3 de enero de 2026, el presidente Trump confirmó en Truth Social que Estados Unidos realizó “un ataque a gran escala” y que la operación se llevó a cabo en coordinación con fuerzas del orden.

En Caracas se reportaron explosiones y sobrevuelos de aeronaves, hechos que el gobierno venezolano calificó como una “gravísima agresión militar”.

La operación desborda la tensión diplomática y militar que se había intensificado en los últimos meses entre ambos países, marcada por despliegues navales, incautaciones de petroleros y amenazas públicas de Washington bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Se espera que el gobierno estadounidense ofrezca más detalles en una conferencia de prensa prevista para las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago, mientras no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de Maduro y Flores.