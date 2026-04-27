Panamá, 27 de abril del 2026

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    Municipio de Arraiján

    Fiscalía Electoral inspecciona buses pero no logra reunirse con la alcaldesa Stefany Peñalba

    Eliana Morales Gil
    Fiscalía Electoral inspecciona buses pero no logra reunirse con la alcaldesa Stefany Peñalba
    Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Eliana Morales

    La Fiscalía General Electoral (FGE) volvió este lunes a la sede del Municipio de Arraiján, pero no encontró a quien buscaba.

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    La alcaldesa Stefany Peñalba, que ya había cancelado una cita previa con los fiscales, no se encontraba en su despacho. De acuerdo con lo que informó la fiscalía a La Prensa, lo que sí lograron fue inspeccionar los buses que generaron la controversia.

    El equipo estuvo encabezado por la fiscal Marybi Ábrego, quien explicó que esperaban reunirse con la alcaldesa tal como lo habían agendado. En consecuencia, la fiscalía se trasladó al área administrativa para inspeccionar los vehículos.

    El eje de la polémica

    En uno de los costados de los buses tipo coasters aparece la imagen de la alcaldesa junto a dos estudiantes. En la puerta del conductor, una frase que dice: “Alcaldesa Stefany Peñalba”.

    Inicialmente, Peñalba tildó a las críticas de “bochinche”. El jueves pasado, la Fiscalía General Electoral advirtió a funcionarios y autoridades electas que el país no está en periodo de campaña política, por lo que está prohibido usar recursos del Estado con fines proselitistas.

    Fiscalía Electoral inspecciona buses pero no logra reunirse con la alcaldesa Stefany Peñalba
    Buses con la imagen de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. El municipio puso en marcha el programa de transporte gratuito. Tomada de redes.

    El lanzamiento del programa de transporte, con los buses rotulados, habría ocurrido precisamente en ese contexto. La sospecha central de la investigación es que los vehículos, que pertenecerían al municipio, fueron usados como plataforma de promoción personal de la alcaldesa.

    Si la inspección lo confirma, Peñalba enfrentaría consecuencias por uso indebido de recursos públicos.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


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