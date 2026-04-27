Fiscalía Electoral inspecciona buses pero no logra reunirse con la alcaldesa Stefany Peñalba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía General Electoral (FGE) volvió este lunes a la sede del Municipio de Arraiján, pero no encontró a quien buscaba.

La alcaldesa Stefany Peñalba, que ya había cancelado una cita previa con los fiscales, no se encontraba en su despacho. De acuerdo con lo que informó la fiscalía a La Prensa, lo que sí lograron fue inspeccionar los buses que generaron la controversia.

El equipo estuvo encabezado por la fiscal Marybi Ábrego, quien explicó que esperaban reunirse con la alcaldesa tal como lo habían agendado. En consecuencia, la fiscalía se trasladó al área administrativa para inspeccionar los vehículos.

La Fiscalía General Electoral (FGE) realiza este lunes una diligencia en el Municipio de Arraiján, ante la sospecha de uso de recursos del Estado con fines políticos, luego de que la alcaldesa Stefany Peñalba, pusiera en marcha un servicio de “transporte gratuito” para… pic.twitter.com/7TSWEwJPan — La Prensa Panamá (@prensacom) April 27, 2026

El eje de la polémica

En uno de los costados de los buses tipo coasters aparece la imagen de la alcaldesa junto a dos estudiantes. En la puerta del conductor, una frase que dice: “Alcaldesa Stefany Peñalba”.

Inicialmente, Peñalba tildó a las críticas de “bochinche”. El jueves pasado, la Fiscalía General Electoral advirtió a funcionarios y autoridades electas que el país no está en periodo de campaña política, por lo que está prohibido usar recursos del Estado con fines proselitistas.

Buses con la imagen de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. El municipio puso en marcha el programa de transporte gratuito. Tomada de redes.

El lanzamiento del programa de transporte, con los buses rotulados, habría ocurrido precisamente en ese contexto. La sospecha central de la investigación es que los vehículos, que pertenecerían al municipio, fueron usados como plataforma de promoción personal de la alcaldesa.

Si la inspección lo confirma, Peñalba enfrentaría consecuencias por uso indebido de recursos públicos.