Fiscalía Electoral inspecciona Municipio de Arraiján tras polémica por buses con foto de Stefany Peñalba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía General Electoral (FGE) realizó este viernes una diligencia en el Municipio de Arraiján, ante la sospecha de uso de recursos del Estado con fines políticos.

Esta semana, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, puso en marcha un servicio de “transporte gratuito” para estudiantes del distrito. Sin embargo, los buses tipo coaster utilizados en el programa están rotulados con su nombre y fotografía.

En uno de los costados de los vehículos se observa la imagen de la alcaldesa Peñalba acompañada de dos estudiantes, mientras que en la puerta del conductor aparece la leyenda: “Alcaldesa Stefany Peñalba”.

Las imágenes fueron divulgadas en el noticiero matutino de Telemetro y compartidas en sus redes sociales. Posteriormente, la propia alcaldesa replicó la publicación con el comentario: “siempre con el BOCHINCHE”, sin ofrecer más detalles.

Al llegar al municipio, el personal de la Fiscalía no logró reunirse con la alcaldesa. Peñalba les comunicó que los atenderá este lunes.

Respuesta de la alcaldesa Stefany Peñalba.

El jueves pasado, la Fiscalía Electoral ya había advertido a funcionarios y autoridades electas que este no es periodo de campaña política y recordó la prohibición de utilizar recursos del Estado con fines proselitistas.

Comunicado de la Fiscalía Electoral.

En Veraguas, recientemente se reportó un caso similar.

La gobernadora Hildemarta Riera Díaz fue denunciada por presuntos actos proselitistas a través de propaganda radial.

A raíz de esa denuncia, el fiscal de Investigación y Seguimiento de Causas del Segundo Distrito Jurisdiccional, con sede en Santiago, Rito Morán, acudió a la Gobernación de Veraguas, donde fue atendido por la gobernadora.

Durante el encuentro, el fiscal le reiteró a Riera Díaz la obligación de respetar los periodos de campaña establecidos en la ley electoral y recordó la prohibición del uso de recursos públicos con fines políticos.

“Tras un diálogo cordial, se determinó que se trató de un malentendido”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Las próximas elecciones son el domingo 6 de mayo de 2029.