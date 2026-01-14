Fiscalía presenta pruebas extraordinarias y la juez anuncia un receso del 16 al 20 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles 14 de enero, tercer día de audiencia del juicio por el caso Odebrecht, estuvo marcado por la incorporación de pruebas extraordinarias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, lo que obliga al tribunal a reordenar el ritmo del proceso.

La fiscal Ruth Morcillo informó que el Ministerio Público cuenta con nuevo material probatorio proveniente de asistencias judiciales internacionales, principalmente de Perú y Estados Unidos.

En este contexto, la jueza Baloísa Marquínez decretó un receso en el proceso judicial desde el viernes 16 hasta el martes 20 de enero. El jueves 15 continuará la audiencia.

La decisión fue anunciada tras la solicitud de la defensa de acceder y analizar el nuevo material incorporado al expediente, amparándose en el artículo 2270 del Código Judicial, que faculta al tribunal a suspender una audiencia por una sola vez y hasta por un período máximo de cinco días, cuando las partes, por motivos independientes de su voluntad y debidamente acreditados, no tengan preparadas las pruebas.

Durante la sesión, la fiscal Morcillo, informó que todas las pruebas a presentar se encuentran digitalizadas en sede de la Fiscalía.

En cuanto al volumen del material probatorio, la Fiscalía detalló que la primera prueba extraordinaria corresponde a una asistencia judicial proveniente de Perú.

Según se explicó en audiencia, se trata de una caja compuesta por siete tomos, que contienen 2,500 páginas.

Asimismo, el Ministerio Público informó que también cuenta con la asistencia judicial de Estados Unidos, la cual representa el mayor volumen de pruebas dentro del proceso, material dividido en 22 tomos, con 10,939 páginas.

Marquínez explicó que no es aplicable el artículo 2270 del Código Judicial, al considerar que dicha norma se refiere a los casos en los que una de las partes no tiene preparadas las pruebas previamente admitidas, situación que —aclaró— no corresponde a la etapa actual del proceso.

Según precisó, el tribunal se encuentra en una fase en la que se abrió el compás para la presentación de pruebas extraordinarias, es decir, pruebas que aún no han sido admitidas y que la Fiscalía intenta introducir formalmente al proceso.

La jueza señaló que comprende la inquietud planteada por la defensa y dispuso que, tomando en cuenta que la fiscalía cuenta con las pruebas digitalizadas, los abogados interesados deberán acudir a la secretaría con dispositivos de almacenamiento para obtener copias del material probatorio.

Indicó que durante la jornada se permitiría a la Fiscalía comenzar a aducir las pruebas, mientras el tribunal avanza para optimizar el tiempo. Posteriormente, concedió a las partes viernes, lunes y martes para revisar el material, tomando en cuenta que se trata de ocho cajas con una gran cantidad de páginas.

Durante ese período, los abogados defensores deberán examinar las pruebas y presentarse el miércoles 21 de enero a las 8:30 a.m. para sustentar sus objeciones, en caso de tenerlas.

Aclaró que, si algún defensor tiene dudas sobre la autenticidad de un documento, podrá acudir previamente a la Fiscalía para verificar el original o la copia física correspondiente.

No obstante, fue enfática en señalar que el miércoles no será una jornada para verificar documentos físicos, sino exclusivamente para sustentar objeciones.