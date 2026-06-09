Fondos para descentralización aumentarán en 2027: municipios recibirán $196 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Roxana Méndez, directora de la AND, informó que la asignación correspondiente a los ingresos IBI, ascenderá a $196 millones.

Los municipios y juntas comunales recibirán en 2027 un aumento en los fondos transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Roxana Méndez, directora general de la AND, informó que la asignación correspondiente a los ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se transfieren a los gobiernos locales, ascenderá a $196 millones.

“Estamos súper contentos porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nos subió el techo presupuestario”, manifestó.

El anuncio se produjo luego de que Méndez sustentara, la semana pasada, el proyecto de presupuesto de la entidad ante el MEF. “Fue tal como se comprometió este gobierno de cumplir con el estimando de la recaudación de este impuesto para poder impactar en el fortalecimiento de los municipios”, dijo.

Para Nadine González, presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), esta conquista es resultado de la presión ejercida durante meses por las autoridades locales para que el Gobierno cumpliera con las transferencias del IBI, tal como establece la ley.

“Ha sido un esfuerzo de muchos actores”, afirmó González.

Entre esos actores figura el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien hace unas semanas cuestionó públicamente la distribución de estos recursos. “El Gobierno recauda más que nunca y distribuye menos que nunca”, señaló entonces.

La presidenta de Amupa explicó que en los últimos años el Gobierno central no ha transferido la totalidad de los ingresos generados por el IBI. Por el contrario, los montos asignados a los gobiernos locales han disminuido.

Nadine González (der.) de Amupa; Miguel Batista, presidente de Adalpa, y Celestino Vargas, representante. Cortesía

Recordó que antes de la pandemia los municipios y juntas comunales recibían alrededor de $200 millones anuales. Sin embargo, tanto en el presupuesto de 2025 como en el de 2026 se les asignaron únicamente $83 millones.

Las recaudaciones, no obstante, se mantuvieron en niveles superiores. La recaudación correspondiente a 2024, reflejada en el presupuesto de 2025, fue de $211.9 millones. En tanto, la recaudación de 2025, incluida en el presupuesto de 2026, alcanzó los $196.4 millones.

“Por ley se nos debe transferir la totalidad de lo que se recauda. Eso no ocurre”, sostuvo González.

Fondos IBI.

Deuda se mantiene

La dirigente y alcaldesa de Pinogana, provincia de Darién, recordó además que, en mayo pasado, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $30 millones para cubrir parte de la deuda acumulada con municipios y juntas comunales por concepto de ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Según González, esos $30 millones se sumarían a los $83 millones contemplados en el presupuesto vigente, para un total de $113 millones. Aun así, quedarían pendientes aproximadamente $83 millones correspondientes únicamente a este año.

Los recursos están destinados al funcionamiento e inversión de los 81 municipios y las 701 juntas comunales del país.

La Amupa así como la Coordinadora Nacional de Representante de Corregimiento (Conare) y la Asociación de Alcaldes de Panamá (Adalpa) han anunciado que no se quedarán de brazos cruzados y una vez reinicien las sesiones ordinarias en la Asamblea —a partir del mes de julio— gestionarán esos recursos pendientes.

MEF administra el dinero

A diferencia del polémico Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), conocido como descentralización paralela y aplicado durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuyos fondos ahora son objeto de investigaciones por una presunta lesión patrimonial que involucra a decenas de personas y ediles, los recursos provenientes del IBI permanecen en cuentas administradas por el MEF.

Una vez aprobados los proyectos municipales, el ministerio realiza los pagos directamente a las empresas.

Sede del MEF.

“El alcalde gestiona el proyecto, realiza la licitación y el MEF paga directamente al contratista. El dinero permanece en una cuenta única del Tesoro”, explicó González.

La presidenta de Amupa indicó que, del monto del IBI asignado a cada municipio, únicamente el 10% puede destinarse a gastos de funcionamiento, mientras que el resto debe invertirse en obras y proyectos.

Los municipios más pequeños cuentan con una excepción que les permite utilizar hasta el 25% de los recursos para gastos operativos, incluido el pago de personal.

Sin embargo, la distribución de los fondos no es uniforme. Los municipios que generan mayores ingresos por concepto de IBI reciben una proporción más alta de los recursos. En ese grupo destaca el distrito de Panamá, que concentra la mayor recaudación. También figuran los municipios de Arraiján, Colón, San Miguelito, David, entre otros.

Por el contrario, los municipios con menor capacidad de recaudación y los más pequeños reciben una asignación base de $500,000.