Francisco Brea: ‘Una auditoría no puede durar cinco años’

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ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Diputado primerizo del Partido Panameñista por Veraguas (9-3), Francisco ‘Panchito’ Brea es secretario de la Comisión de Presupuesto y uno de los legisladores más jóvenes de la Asamblea Nacional.

¿Tú te metiste a la política porque te nació o porque ya venías con un historial? Tengo entendido que eres el hijo de Pancho Brea, alcalde de Cañazas, ¿correcto?

Así es, alcalde periodo 2024-2029, pero hace ya un año que falleció. Yo creo que vi mucho en su ejemplo y naturalmente se dio que me interesara la política.

Y me dijiste justo antes de empezar que corriste por primera vez a los 29. ¿Cuándo fue esa primera vez, a los 24?

Corrí en el 2019. Logramos 11.206 votos y la diferencia fueron 1.256 votos con quien quedó ganador. Optamos por continuar.

Cuéntame un poco de tu circuito, el 9-3.

Es el tercero más grande en radio geográfico, con aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados y cuatro distritos: San Francisco, Santa Fe, Calobre y Cañazas. Los circuitos se determinan por población, no por densidad — puedes tener la misma cantidad de gente que el diputado de al lado, pero abarcando un montón más de territorio. Lo más curioso es que en el mapa todo el norte de la costa de Veraguas parece unido, pero en vías de carreteras no lo estamos. Para llegar de Cañazas a Calobre tengo que bajar por la Interamericana, ir hasta El Roble en Aguadulce y subir entonces hacia Calobre.

¿Cómo describirías las principales actividades económicas del circuito?

El grueso de la producción realmente es de subsistencia. Hay problemas graves de hacinamiento, de vivienda, deserción escolar. Un desarrollo económico bastante rezagado para la población del norte de Veraguas.

¿Qué se hace desde la Asamblea entonces?

Atacamos las problemáticas que nos hacen más vulnerables, por ejemplo, al delito de trata de personas. Veraguas es una de las provincias que tiene mayores casos. Porque la trata de personas no es solamente lo que vimos en Taken, por ejemplo, sino también cuando una persona ejerce o tiene cierto poder sobre otra.

En Taken, la película en que raptan a la hija del tipo.

Exacto. Y eso sucede mucho en algunos lugares donde hay problemas de alcoholismo, donde utilizan ese poder sobre otra persona para explotarla por dinero.

Claro, tiene sentido. Porque en mi cabeza, tú me dices trata de personas y yo me imagino un rapto. Pero puede ser muy estático y simplemente, el ejercer poder sobre una persona en un mismo sitio sigue siendo más o menos lo mismo.

Así mismo es.

Eres actualmente secretario de la Comisión de Presupuesto. ¿Es verdad que hay un cuartito?

El cuartito que yo conozco es cuando entras por la parte de los estacionamientos y hay como una salita de espera. Lo cómico es que cualquiera que entra a la Comisión desde los estacionamientos entra por ahí, entonces no es que sea exclusivo para ciertas personas. Es como un cuartito de espera.

¿Y qué es lo que te has encontrado siendo secretario?

Que el margen para mover recursos hacia proyectos de inversión es muy pequeño, porque una serie de leyes especiales comprometen las finanzas del Estado muy fuertemente. Y estoy seguro que quien vea esta entrevista empieza a decir: ¿por qué no empiezan con la Asamblea? Y ahí está el famoso tema de las planillas.

Y quiero empezar esto con el contexto de que, según Espacio Cívico, usted transparentó las planillas. Pero en un momento, creo que La Prensa publicó que era entre los diputados con las planillas más altas.

Esa fue una de las experiencias más duras que tuve. El portal de la Contraloría no subía todas las planillas y a mí me pusieron que tenía 60 mil dólares de planilla mensual. Y yo solamente contaba con mi 2020.

¿Qué es el 2020?

La planilla de los 20 mil dólares que tiene cada diputado. Después salió la investigación del contralor Anel Flores, donde se detalló verdaderamente cuál era el monto. Y también me enteré de que hay maneras en las que los diputados logran meter gente en otros lugares que no se cuentan como planilla, entonces puede aparecer en papel que tienen una planilla reducida. Todavía no logro entender el monstruo desde adentro, te digo la verdad.

Tal vez te hacen falta un par de periodos más para finalmente poder entender cómo funciona.

Y hay otros que pasan un solo periodo y aprenden mucho más rápido, créeme.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Herrera, que ahorita mismo preside la Asamblea?

Los dos estuvimos enfermos de covid-19, con los mismos doctores, en el mismo lugar, el Hospital Panama Clinic en 2021. Los dos estuvimos casi, casi por estar entubados. Lo positivo: el gasto de Jorge fue de 144 millones de dólares, 21 millones menos que en el periodo anterior y mucho menos que en el quinquenio pasado, cuando se llegó hasta 220 millones. Logramos llevar a segundo debate modificaciones al reglamento para prohibir nombramientos hasta en un cuarto grado de consanguinidad. Y tuvimos la citación de la Ministra de Desarrollo Social, que se discutió ocho horas.

Nepotismo.

Exactamente. Y Jorge Herrera debía haber sido el secretario general anterior, lo que pasa es que Mario Etchelecu lo traicionó en ese momento.

¿Qué pasó con la Defensora del Pueblo? ¿No ves un peligro en que venga con el visto bueno del mismo gobierno?

La Comisión nunca dijo que esta persona no estuviera capacitada. Ahí sabemos que se dieron otro tipo de manejos. Pero al final, ella salió electa y tocará saber si nos equivocamos o acertamos en el nombramiento.

Definitivamente no siempre has estado alineado con el gobierno. Una de esas fue tu viaje a Taiwán. Mulino salió diciendo que por qué te fuiste.

Fue un grupo de diputados, no fui yo solo. Cuando hubo el tema de Taiwán, fue con el primer grupo que viajó Jhonathan Vega, Betserai Richards y Ernesto Cedeño. El segundo grupo, que fue con José Pérez Barboni, Neftalí Zamora, Tin Guardia y mi persona, ya las aguas estaban mucho más calmadas. De hecho, fue como tres, cuatro, cinco días después del fallo de Panama Ports. No te puedo decir que haya tenido algún mensaje del gobierno para decirme no vayas.

Uno de los proyectos en discusión es el bioetanol, y también las preocupaciones acerca de posibles conflictos de interés con personas metidas en los negocios de ingenio de azúcar.

En mi circuito hay muchos colonos que proveen caña al ingenio Santa Rosa y al ingenio La Victoria. Abrir el debate es necesario, es bueno. Al final, la decisión la tiene el pleno, que es soberano.

Los diputados de Vamos dicen que Contraloría les está reteniendo salarios a funcionarios como medida de presión por su postura ante el bioetanol. ¿Has escuchado acerca de esto?

Claro que sí, son compañeros míos. Yo también tengo personal que no ha cobrado. Una auditoría no puede durar cinco años: tiene que tener un periodo de inicio y un periodo final. Ojalá se dilucide pronto y podamos salir de este desentendimiento.

¿Algunos proyectos tuyos que quieras ver hechos realidad?

Está el proyecto de la electrificación rural que elimina la factura estimada: cuando van a tu casa y no toman el medidor, te estiman en base a tu consumo anterior. Pasó sobre todo en la pandemia, hubieron negocios que al momento de abrir, al día siguiente tenías a Naturgy tratando de cortarte la luz porque debías ocho meses de factura. ¿Ocho meses de dónde? Si yo estaba cerrado. Ah, no, es que te hicimos lectura estimada. También están el proyecto del guandú, los semáforos sonoros, y el de Mujer Agroemprendedora.

Tal vez la próxima Navidad esté comiendo arroz con guandú de su circuito.

Ojalá puedas venir. Valdría la pena que toda la línea editorial de La Prensa nos acompañe a ver el desarrollo que tiene esta asociación y cómo impacta el desarrollo de las comunidades.