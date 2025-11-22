Panamá, 22 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CANDIDATURA

    Fuertes reacciones tras revelación de Mulino sobre advertencia al Tribunal Electoral: oposición habla de ‘amenaza’ y pide pronunciamiento del TE

    José González Pinilla
    Fuertes reacciones tras revelación de Mulino sobre advertencia al Tribunal Electoral: oposición habla de ‘amenaza’ y pide pronunciamiento del TE
    José Isabel Blandón (izq) y Juan Diego Vázquez.

    Las declaraciones hechas este viernes por el presidente José Raúl Mulino en Costa Rica —en las que aseguró que, durante el proceso previo a su habilitación como candidato presidencial en 2024, advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que “les prendería el país por las cuatro esquinas” si no le permitían competir— generaron inmediatas reacciones en diversos sectores políticos.

    +info

    ‘Les prendo el país’: la frase que Mulino dijo a los magistrados del TE en 2024 y que ahora hace pública

    El comentario, hecho público durante un discurso en el Teatro Nacional de Costa Rica tras recibir una condecoración oficial, abrió un nuevo debate sobre las presiones políticas ejercida durante el proceso electoral pasado.

    El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, fue uno de los primeros en reaccionar, señalando una contradicción entre la postura del mandatario y su discurso contra las protestas ciudadanas.

    “Ya capté. Él con sus amigos, como son más importantes que los demás panameños, sí pueden ‘prender el país’, pero cuando se protesta contra sus malas decisiones se es comunista”, escribió Vásquez. Agregó que le daría “pena hablar de voluntad popular” cuando —según él— Mulino “ganó montado en la espalda de otro”. “Vergonzoso”, añadió.

    El presidente del opositor Partido Panameñista, José Isabel Blandón, consideró que las declaraciones ameritan un pronunciamiento oficial de los magistrados del Tribunal Electoral.

    “¿No les parece que corresponde un pronunciamiento del Tribunal Electoral?”, cuestionó.

    Calificó las palabras de Mulino como “totalmente lamentables y desubicadas”, especialmente por haber sido pronunciadas en otro país.

    “Ir a decir como, sin siquiera ser el Presidente electo, ya se atrevía a amenazar al órgano rector de las elecciones…”, expresó Blandón.

    Advirtió además que la situación abre interrogantes más profundas: “La conclusión lógica es preguntarse, ahora que sí lo es, ¿qué presiones o amenazas no habrá ejercido o estará ejerciendo sobre otros órganos del Estado?”.

    El diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, también criticó el contenido del mensaje presidencial. “Declarar que sugestionó a los magistrados del Tribunal Electoral estuvo fuera de lugar, como también el silencio de los magistrados ante la amenaza. Vivimos en un Estado de derecho”, manifestó.

    Su copartidario José Pérez Barboni consideró que el comentario no solo fue inapropiado, sino inconveniente en un acto diplomático. “Innecesario el comentario del Presidente en Costa Rica. El discurso a nuestros vecinos, próximos a unas elecciones, debía ser un mensaje de paz y democracia”, señaló.

    Cuestionó además el tono utilizado por Mulino: “Justificar que en calidad de candidato iba a revolver Panamá si no le gustaba la decisión del TE es penoso y preocupante”.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Aprehenden al excomisionado Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más