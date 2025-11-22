Fuertes reacciones tras revelación de Mulino sobre advertencia al Tribunal Electoral: oposición habla de ‘amenaza’ y pide pronunciamiento del TE

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las declaraciones hechas este viernes por el presidente José Raúl Mulino en Costa Rica —en las que aseguró que, durante el proceso previo a su habilitación como candidato presidencial en 2024, advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que “les prendería el país por las cuatro esquinas” si no le permitían competir— generaron inmediatas reacciones en diversos sectores políticos.

El comentario, hecho público durante un discurso en el Teatro Nacional de Costa Rica tras recibir una condecoración oficial, abrió un nuevo debate sobre las presiones políticas ejercida durante el proceso electoral pasado.

El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, fue uno de los primeros en reaccionar, señalando una contradicción entre la postura del mandatario y su discurso contra las protestas ciudadanas.

“Ya capté. Él con sus amigos, como son más importantes que los demás panameños, sí pueden ‘prender el país’, pero cuando se protesta contra sus malas decisiones se es comunista”, escribió Vásquez. Agregó que le daría “pena hablar de voluntad popular” cuando —según él— Mulino “ganó montado en la espalda de otro”. “Vergonzoso”, añadió.

El presidente del opositor Partido Panameñista, José Isabel Blandón, consideró que las declaraciones ameritan un pronunciamiento oficial de los magistrados del Tribunal Electoral.

“¿No les parece que corresponde un pronunciamiento del Tribunal Electoral?”, cuestionó.

Calificó las palabras de Mulino como “totalmente lamentables y desubicadas”, especialmente por haber sido pronunciadas en otro país.

“Ir a decir como, sin siquiera ser el Presidente electo, ya se atrevía a amenazar al órgano rector de las elecciones…”, expresó Blandón.

Advirtió además que la situación abre interrogantes más profundas: “La conclusión lógica es preguntarse, ahora que sí lo es, ¿qué presiones o amenazas no habrá ejercido o estará ejerciendo sobre otros órganos del Estado?”.

¿Uds qué creen? Ante las declaraciones que ha dado el Presidente de Panamá en Costa Rica, ¿no les parece que corresponde un pronunciamiento del Tribunal Electoral?





El diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, también criticó el contenido del mensaje presidencial. “Declarar que sugestionó a los magistrados del Tribunal Electoral estuvo fuera de lugar, como también el silencio de los magistrados ante la amenaza. Vivimos en un Estado de derecho”, manifestó.

Su copartidario José Pérez Barboni consideró que el comentario no solo fue inapropiado, sino inconveniente en un acto diplomático. “Innecesario el comentario del Presidente en Costa Rica. El discurso a nuestros vecinos, próximos a unas elecciones, debía ser un mensaje de paz y democracia”, señaló.



Cuestionó además el tono utilizado por Mulino: “Justificar que en calidad de candidato iba a revolver Panamá si no le gustaba la decisión del TE es penoso y preocupante”.