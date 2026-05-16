Panamá, 16 de mayo del 2026

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    Despligue de seguridad

    Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal

    Panamá será el epicentro del ejercicio de seguridad hemisférica con gran despliegue militar en el marco del Panamax 2026 en el que participarán más de 1,500 efectivos.

    Martha Vanessa Concepción
    Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal
    Entrenamiento entre fuerzas estadounidenses y panameñas en el marco de Panamax Alpha. Archivo. Tomada de @SOCSOUTH.

    Un despliegue multinacional diseñado estratégicamente para blindar la seguridad del Canal de Panamá y fortalecer la interoperabilidad defensiva en el hemisferio, tendrá lugar en el país en el marco del Ejercicio Panamax 2026, con más de 1,500 efectivos, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG).

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    A través de un comunicado oficial, la institución detalló que las maniobras se ejecutarán formalmente del 6 de julio al 14 de agosto de 2026 y el ejercicio de cooperación internacional contará con la participación de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Estados Unidos y otras naciones aliadas, como parte de los esfuerzos conjuntos orientados al fortalecimiento de la coordinación y la colaboración entre países.

    Como fase preparatoria, delegaciones de los países participantes efectuarán la reunión de planificación final en territorio panameño desde este lunes 18 hasta el 22 de mayo.

    Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal
    Tránsitos seguros por el Canal de Panamá. Cortesía

    Unidades navales y aéreas en acción

    La operación conjunta, que se realiza desde 2006, coordinará este año un robusto engranaje logístico que contará con el movimiento temporal de helicópteros, aeronaves y unidades navales extranjeras, del 1 de julio al 31 de agosto.

    De acuerdo al informe, estas acciones operarán bajo estricta autorización del Estado panameño para garantizar la preservación de la soberanía nacional y el principio de neutralidad de la vía interoceánica.

    Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal
    Unidades especiales panameñas durante ejercicios tácticos en la primera fase de Panamax Alpha 2025.

    Cooperación histórica con los Estados Unidos

    Este masivo adiestramiento se suscita en un contexto de cooperación bilateral con Estados Unidos, nación que colidera históricamente estas iniciativas a través de su Comando Sur.

    Previo a esta edición multinacional, ambas naciones han ejecutado maniobras conjuntas como Panamax Alpha y entrenamientos especializados en los que participaron infantes de marina estadounidenses al lado del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional.

    Según informan, el objetivo de este historial cooperativo es optimizar las tácticas antiterroristas, combatir amenazas transnacionales y estructurar respuestas rápidas ante catástrofes humanitarias o crisis globales en la ruta comercial

    Martha Vanessa Concepción

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