Fuerzas navales de 17 naciones se encuentran en Panamá para enfrentar amenazas transnacionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras más de 60 años, el país vuelve a ser sede de histórico foro donde se coordinan acciones estratégicas

Comandantes y altos representantes de armadas y marinas de 17 países de América y dos naciones invitadas, se encuentran en Panamá, donde participan de la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026, informó este jueves el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

El informe resalta el valor de este encuentro para el intercambio de experiencias y el desarrollo de soluciones conjuntas ante los crecientes desafíos en los espacios marítimos del continente.

Entre la naciones participantes, además de Panamá, se encuentran Perú, El Salvador, Brasil, Chile, Canadá, Guatemala, Países Bajos, México y Estado Unidos.

Las jornadas de trabajo, que se desarrollan desde el 22 hasta el 26 de junio, incluyen reuniones bilaterales de alto nivel y mesas de análisis estratégico. El objetivo central es robustecer la interoperabilidad y mejorar las capacidades operativas regionales frente a las amenazas comunes transnacionales, todo bajo una visión naval proyectada hacia el futuro.

Panamá es sede de la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026. SENAN

La ceremonia de apertura, organizada por el SENAN, contó con la presencia de altas autoridades del Ministerio de Seguridad Pública.

Un retorno histórico tras seis décadas

De acuerdo al informe, la celebración de esta conferencia en el país posee un profundo carácter histórico, ya que Panamá vuelve a albergar este foro especializado después de más de 60 años, rememorando que la primera edición de la Conferencia Naval Interamericana nació precisamente en tierras panameñas en el año 1959.

Panamá es sede de la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026. SENAN

El Comandante Aeronaval Luis De Gracia, Director General del SENAN, fue el encargado de dar la bienvenida oficial a las delegaciones de las fuerzas navales. En su discurso, De Gracia reafirmó el compromiso inquebrantable de la República de Panamá con la paz, la estabilidad y la protección de los mares, aprovechando la ventaja geográfica de la nación como el gran conector global entre océanos.

Panamá es sede de la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026. SENAN

Proyecciones al 2028

Este encuentro adquiere además una relevancia cultural y patriótica, ya que se efectúa en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, reviviendo el ideal de integración y entendimiento continental plasmado en la historia panameña.

Panamá es sede de la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026. SENAN

La clausura del evento está programada para este viernes 26 de junio, fecha en la que los delegados principales plasmarán sus rúbricas en el acta final.

Este documento oficial establecerá los compromisos de defensa y las recomendaciones operativas que regirán las agendas de seguridad marítima de cara al 2028, año en que se tiene prevista la realización de la XXXIII Conferencia Naval Interamericana.