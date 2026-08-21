Panamá, 21 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 21 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sistema penitenciario

    Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver

    Seis presos siguen prófugos y 12 custodios fueron destituidos, mientras aún se esperan los resultados de la investigación.

    Eliana Morales Gil
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver
    Múltiples operativos se realizaron para recapturar a los evadidos de la cárcel La Joyita. Foto: Archivo

    Ochenta días después de la masiva fuga de la cárcel La Joyita, el tema sigue generando preguntas y algunas de las interrogantes no tienen respuesta.

    +info

    Tras evasión en La Joyita, paquetes para reclusos serán recibidos una vez al mesCae en Cerro Silvestre, Arraiján, un evadido de La JoyitaFuga de La Joyita: Mulino descarta ‘entregar cabezas’ y justifica el traslado de reos a Coiba

    Hasta ahora se desconoce, por ejemplo, cómo se orquestó la evasión y quiénes fueron sus principales arquitectos.

    Además, aún se desconocen las causas de la muerte de los tres reclusos que fallecieron esa tarde durante el motín. La Fiscalía de Homicidio, que asumió la investigación de esas muertes, tampoco ha dado a conocer hasta ahora sus resultados.

    El asunto volvió a debate este jueves 20 de agosto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a donde acudió la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para sustentar traslados de partidas por $53 millones.

    Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver
    Las autoridades investtigan la muerte de tres internos durante la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita.

    De acuerdo con la ministra, de los 195 presos que se fugaron, seis aún permanecen en las calles.

    Citó datos de la Policía Nacional, la institución que, junto con otros organismos de seguridad del Estado, se encargó de perseguir a los reos.

    También informó que hasta el momento han destituido a 12 custodios. Estas respuestas surgieron después de que diputados como José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, y Luis Duke, de Vamos, preguntaran por el tema.

    Duke también consultó si algunas de las personas destituidas seguían en el sistema.

    Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver
    José Pérez Barboni y Luis Duke, diputados de la Comisión de Presupuesto. LP/Elysée Fernández

    Julissa Guerra, directora de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, respondió que ninguno de los custodios forma parte del sistema penitenciario, pero que algunos presentaron recursos de reconsideración.

    Los custodios destituidos eran los que estaban de turno la tarde en que se fugaron los presos.

    Además de estos agentes de seguridad, tampoco forma parte de la estructura penitenciaria Jorge Torregroza, el hombre que fungía como jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Torregroza renunció a la institución el 19 de junio. Sin embargo, su caso no fue mencionado en la Asamblea.

    No obstante, sigue en el sector público. Fue contratado como jefe de Seguridad de la Contraloría General de la República.

    Lea aquí: Contraloría nombra a Jorge Torregroza como jefe de Seguridad tras la mayor fuga de reclusos de La Joyita

    Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver
    Jorge Torregroza, exdirector de la Dirección General del Sistema Penitenciario, y Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. LP/Elysée Fernández

    En la misma semana en que ocurrió el incidente, la Policía Nacional separó del cargo al comisionado Luis García, quien era la persona encargada de la seguridad del Complejo Penitenciario La Joya.

    ‘El cabecilla’

    El nombre de García también fue mencionado en el Legislativo. Jairo Bolota Salazar, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo señaló como responsable de la fuga.

    Salazar cuestionó que, casi tres meses después de la fuga de 195 presos de La Joyita, las autoridades aún no hayan presentado los resultados de la investigación.

    El diputado afirmó que la fuga fue planificada por miembros de la Policía Nacional y señaló directamente a Luis García, a quien identificó como “el cabecilla de la banda de la Policía”.

    Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver
    Durante el segundo día de la operación en La Joyita, las autoridades decomisaron armas de fuego, teléfonos celulares, municiones y objetos punzocortante. Foto/Policía Nacional

    “Todavía estamos esperando a que Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, nos traiga la investigación. ¿Qué investigación nos va a traer? Si él sabe de antemano quiénes son los que están en esa maldantería, que son los propios policías”, añadió.

    Salazar aseguró que no se refiere a agentes de bajo rango, sino a oficiales de mayor jerarquía. “Cuando hablo de los policías, no hablo de policías de rango menor, créanlo. Hablo de estatus grande, comisionado, subcomisionado”, dijo.

    Sin embargo, el diputado no mostró pruebas que sustentaran su hipótesis.

    En la Comisión de Presupuesto la ministra Montalvo también afirmó que apuestan a mejor la seguridad en las cárceles del país con tecnología.

    De hecho, uno de los traslados ($1.1 millones ) que fue aprobado por la comisión es precisamente para saldar deudas con Cable & Wireless por el servicio de cámaras de vigilancia y monitoreo del complejo carcelario que integran La Joya, La Mega Joya y La Joyita, cárceles donde existen 16 mil presos.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    Última Hora

    • 05:01 PASE-U 2026: Ifarhu entregará tarjetas en Arraiján desde el 24 de agosto Leer más
    • 05:00 Árabe Unido y Sporting SM chocan en duelo directo por escalar posiciones Leer más
    • 05:00 Suspenden plazas de residencia de Cirugía General en el Complejo de la CSS por ‘hallazgos inadmisibles’ Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: el costo de reaccionar tarde Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más
    • 05:00 La diferencia entre prevenir y apagar incendios: una reflexión desde la pediatría Leer más
    • 05:00 Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver Leer más
    • 05:00 1,200 plantas de tratamiento de aguas residuales están colapsadas en Panamá Leer más
    • 05:00 Fiscalía presentará más de 300 pruebas contra 17 imputados por blanqueo de capitales  Leer más
    • 05:00 ¿Por qué ahora? y otras 4 preguntas sobre el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido Leer más