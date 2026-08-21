Fuga de La Joyita: aún quedan seis presos en las calles y preguntas sin resolver

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Seis presos siguen prófugos y 12 custodios fueron destituidos, mientras aún se esperan los resultados de la investigación.

Ochenta días después de la masiva fuga de la cárcel La Joyita, el tema sigue generando preguntas y algunas de las interrogantes no tienen respuesta.

Hasta ahora se desconoce, por ejemplo, cómo se orquestó la evasión y quiénes fueron sus principales arquitectos.

Además, aún se desconocen las causas de la muerte de los tres reclusos que fallecieron esa tarde durante el motín. La Fiscalía de Homicidio, que asumió la investigación de esas muertes, tampoco ha dado a conocer hasta ahora sus resultados.

El asunto volvió a debate este jueves 20 de agosto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a donde acudió la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para sustentar traslados de partidas por $53 millones.

Las autoridades investtigan la muerte de tres internos durante la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita.

De acuerdo con la ministra, de los 195 presos que se fugaron, seis aún permanecen en las calles.

Citó datos de la Policía Nacional, la institución que, junto con otros organismos de seguridad del Estado, se encargó de perseguir a los reos.

La ministra de Gobierno confirmó ante el diputado Luis Duke que, de los 195 privados de libertad que se fugaron, seis aún no han sido recuperados.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/lH0SiLqsju — La Prensa Panamá (@prensacom) August 20, 2026

También informó que hasta el momento han destituido a 12 custodios. Estas respuestas surgieron después de que diputados como José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, y Luis Duke, de Vamos, preguntaran por el tema.

Duke también consultó si algunas de las personas destituidas seguían en el sistema.

José Pérez Barboni y Luis Duke, diputados de la Comisión de Presupuesto. LP/Elysée Fernández

Julissa Guerra, directora de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, respondió que ninguno de los custodios forma parte del sistema penitenciario, pero que algunos presentaron recursos de reconsideración.

Los custodios destituidos eran los que estaban de turno la tarde en que se fugaron los presos.

Además de estos agentes de seguridad, tampoco forma parte de la estructura penitenciaria Jorge Torregroza, el hombre que fungía como jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Torregroza renunció a la institución el 19 de junio. Sin embargo, su caso no fue mencionado en la Asamblea.

No obstante, sigue en el sector público. Fue contratado como jefe de Seguridad de la Contraloría General de la República.

Lea aquí: Contraloría nombra a Jorge Torregroza como jefe de Seguridad tras la mayor fuga de reclusos de La Joyita

Jorge Torregroza, exdirector de la Dirección General del Sistema Penitenciario, y Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. LP/Elysée Fernández

En la misma semana en que ocurrió el incidente, la Policía Nacional separó del cargo al comisionado Luis García, quien era la persona encargada de la seguridad del Complejo Penitenciario La Joya.

‘El cabecilla’

El nombre de García también fue mencionado en el Legislativo. Jairo Bolota Salazar, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo señaló como responsable de la fuga.

Salazar cuestionó que, casi tres meses después de la fuga de 195 presos de La Joyita, las autoridades aún no hayan presentado los resultados de la investigación.

El diputado afirmó que la fuga fue planificada por miembros de la Policía Nacional y señaló directamente a Luis García, a quien identificó como “el cabecilla de la banda de la Policía”.

Durante el segundo día de la operación en La Joyita, las autoridades decomisaron armas de fuego, teléfonos celulares, municiones y objetos punzocortante. Foto/Policía Nacional

“Todavía estamos esperando a que Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, nos traiga la investigación. ¿Qué investigación nos va a traer? Si él sabe de antemano quiénes son los que están en esa maldantería, que son los propios policías”, añadió.

Salazar aseguró que no se refiere a agentes de bajo rango, sino a oficiales de mayor jerarquía. “Cuando hablo de los policías, no hablo de policías de rango menor, créanlo. Hablo de estatus grande, comisionado, subcomisionado”, dijo.

El diputado Jairo Salazar, habla sobre la fuga en el centro penitenciario La Joyita y señaló a Luis García, un exmiembro de la Policía, como supuesto “cabecilla” de una banda dentro de la institución.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/Cm6ukMHAPT — La Prensa Panamá (@prensacom) August 20, 2026

Sin embargo, el diputado no mostró pruebas que sustentaran su hipótesis.

En la Comisión de Presupuesto la ministra Montalvo también afirmó que apuestan a mejor la seguridad en las cárceles del país con tecnología.

De hecho, uno de los traslados ($1.1 millones ) que fue aprobado por la comisión es precisamente para saldar deudas con Cable & Wireless por el servicio de cámaras de vigilancia y monitoreo del complejo carcelario que integran La Joya, La Mega Joya y La Joyita, cárceles donde existen 16 mil presos.