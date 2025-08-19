Panamá, 19 de agosto del 2025

    INVESTIGACIÓN

    Funcionarios caen por nepotismo y mal uso de recursos: 16 sancionados por Antai

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Sheyla Castillo, directora de Antai. Archivo

    La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó recientemente a 16 servidores públicos de distintas instituciones del Estado, tras comprobarse infracciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

    Las medidas incluyen destituciones, sanciones económicas y anotaciones en expedientes administrativos, como resultado de denuncias formales recibidas durante 2024.

    Entre los casos destacados está el del Municipio de Taboga, donde tres funcionarios fueron destituidos por haber incluido a familiares en la planilla municipal. Aunque los parientes habían sido dados de baja del sistema, la investigación concluyó con una sanción al alcalde, Ramón Ramos, por permitir esta práctica irregular, considerada una vulneración ética.

    En San Miguelito, el representante del corregimiento de Omar Torrijos, Óscar Gutiérrez, fue sancionado junto a una funcionaria por mantener una relación laboral con una pariente dentro de la junta comunal.

    De forma similar, en la Junta Comunal de Santa Ana, Kira Ponce, se detectaron vínculos familiares de siete funcionarios con la representante; seis de ellos fueron destituidos y se impuso una sanción económica a la autoridad local por conflicto de intereses.

    Otro caso se registró en el corregimiento de Corral Falso, Eliecer Castillo, donde el representante fue sancionado por haber incluido a su sobrina en la planilla comunal.

    Asimismo, la ANTAI impuso sanciones a una funcionaria del Municipio de Panamá por realizar proselitismo político en horario laboral, a una trabajadora del Ministerio de Educación por ausencias reiteradas e injustificadas y a un servidor del Ministerio de Vivienda por el uso indebido de bienes estatales.

    La ANTAI hizo un llamado a todos los servidores del Estado a cumplir con los más altos estándares de integridad en beneficio de la ciudadanía.

