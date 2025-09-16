Funcionarios en la mira: Gabinete aprueba proyecto para una nueva ley de carrera administrativa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 16 de septiembre la redacción de un proyecto de ley que busca subrogar la Ley 9 del 20 de junio de 1994, que rige actualmente la carrera administrativa de los servidores públicos.

El nuevo proyecto plantea la creación de una nueva ley de carrera administrativa, informó Sheyla Valdez, directora general de carrera administrativa, adscrita al Ministerio de la Presidencia.

A pesar de que fue aprobado en el Gabinete, Valdez aseguró que el proyecto fue trabajado de la mano con el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, y contó con el consenso de actores de la sociedad civil.

“De la mano con el diputado Roberto Zúñiga hemos trabajado. Esto fue una iniciativa de él y a su vez fue parte del plan ejecutivo de gobierno. Ambas vías hemos tenido la sinergia de trabajar este proyecto en conjunto”, dijo Valdez.

Asimismo, se informó que la nueva propuesta buscaría impulsar la eficiencia y el mérito en la carrera administrativa, a través de concursos abiertos al público o estableciendo un mecanismo de doble evaluación a los funcionarios públicos en ejercicio.

Valdez señaló que se busca implementar una “evaluación 360 de funcionarios”, puesto que actualmente solo una persona evalúa el desempeño de los funcionarios, mientras que con la propuesta se buscaría que las evaluaciones las efectuaran varias personas.

“El que cumple con sus funciones no tiene por qué temer”, dijo Valdez, al tiempo que manifestó que buscan dirigir los procesos de recursos humanos en el sector público hacia la eficiencia.

El pasado 8 de mayo de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó el plan que ahora aprobó el Gabinete: una nueva ley de carrera administrativa.

“Hay leyes de todo tipo para proteger a todo tipo de funcionario público, con razón o sin ella. Eso hay que superarlo con una nueva ley de carrera administrativa que ya se está trabajando con el ánimo de presentarla a la Asamblea”, señaló el mandatario en aquella ocasión, describiendo la actual legislación como un impedimento para avanzar en sus intenciones de achicar el tamaño de la planilla Estado.

La propia Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), adscrita al Ministerio de la Presidencia, describe en su página web la normativa aplicable en materia de la carrera administrativa, que abarca hasta 24 leyes, 24 decretos ejecutivos y 11 fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de otro número importante de legislación relacionada.