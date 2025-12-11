Panamá, 11 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    RECONOCIMIENTO

    Fundación Libertad Ciudadana - capítulo panameño de Transparencia Internacional celebra tres décadas de trabajo

    Redacción de La Prensa
    Fundación Libertad Ciudadana - capítulo panameño de Transparencia Internacional celebra tres décadas de trabajo
    Fundación Libertad Ciudadana celebra 30 años. Especial para La Prensa/Jairo Coumelis

    La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - capítulo panameño de Transparencia Internacional celebró este 10 de diciembre de 2025 en el Biomuseo su 30 aniversario.

    En el acto fueron reconocidos I. Roberto Eisenmann Jr., Fernando Berguido y Jorge Molina por su aporte a la defensa de la democracia y la transparencia.

    
    En la imagen, Fernando Berguido, Angélica Maytín y Mario De Gracia. Especial para La Prensa/Jairo Coumelis
    
    
    
    

    La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil, fundada en 1995.

    Entre su misión se encuentran la defensa de las libertades fundamentales de las personas; el fortalecimiento de la democracia mediante la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción; y la formación de la ciudadanía en participación democrática, actuando como un contrapeso a los partidos políticos institucionalizados.

    Redacción de La Prensa


