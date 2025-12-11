Fundación Libertad Ciudadana - capítulo panameño de Transparencia Internacional celebra tres décadas de trabajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - capítulo panameño de Transparencia Internacional celebró este 10 de diciembre de 2025 en el Biomuseo su 30 aniversario.

En el acto fueron reconocidos I. Roberto Eisenmann Jr., Fernando Berguido y Jorge Molina por su aporte a la defensa de la democracia y la transparencia.

En la imagen, Fernando Berguido, Angélica Maytín y Mario De Gracia. Especial para La Prensa/Jairo Coumelis

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil, fundada en 1995.

Entre su misión se encuentran la defensa de las libertades fundamentales de las personas; el fortalecimiento de la democracia mediante la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción; y la formación de la ciudadanía en participación democrática, actuando como un contrapeso a los partidos políticos institucionalizados.