Gabinete aprueba ley de bioetanol y medidas para reforzar ciencia e innovación

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó hoy, martes 30 de septiembre de 2025, una serie de proyectos y acuerdos con el fin de impulsar la investigación científica, la innovación tecnológica y la economía del país.

El Gabinete también dio luz verde al proyecto de ley 2425, que reactiva el uso de bioetanol al 10% en la gasolina. Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, destacó que la medida busca incentivar la producción agrícola, generar empleo y fomentar la industria nacional de biocombustibles.

Moltó aclaró que, si la producción local no alcanza la demanda, se permitirá importar bioetanol sin margen de utilidad, garantizando que el objetivo sea el desarrollo de empleo y la consolidación de la industria.

En el plano internacional, el Gabinete aprobó un proyecto de ley que formaliza un acuerdo con Ecuador para intercambiar información tributaria. La iniciativa busca combatir la evasión fiscal y mejorar la transparencia, un paso clave para que Panamá avance hacia su inclusión en la OCDE.

Ciencia y tecnología

Por su parte, Eduardo Ortega, responsable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Senacyt), explicó que se aprobaron dos proyectos de ley para fortalecer la ciencia y la tecnología en Panamá. Según Ortega, las medidas buscan cerrar brechas históricas en investigación y desarrollo.

El primero de estos proyectos crea la figura de “laboratorio de interés nacional”, destinada a reconocer a aquellos centros que destacan por su excelencia y su enfoque en prioridades estratégicas para el país. Ortega destacó que se trata de un incentivo para consolidar la infraestructura científica.

El segundo proyecto reorganiza el Sistema Nacional de Investigación y establece incentivos para los investigadores, que a menudo combinan docencia y trabajo científico. La idea es permitir que estos profesionales puedan dedicarse plenamente a generar conocimiento y nuevas soluciones tecnológicas.

Déficit de investigadores

Actualmente, Panamá tiene un déficit de investigadores: faltan cerca de 700 por cada millón de habitantes, lo que se traduce en unos 2,800 profesionales. Ortega señaló que aumentar este número es crucial para fomentar la innovación, la propiedad intelectual y políticas públicas basadas en evidencia.

“Si no hay investigadores, no se genera conocimiento; y sin conocimiento, no hay innovación”, dijo Ortega, enfatizando la necesidad de reforzar la capacidad científica del país frente a los retos globales y a la acelerada transformación tecnológica que enfrenta el mundo.

Además, en infraestructura, el Consejo autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a firmar un contrato con Telconet Submarine Network S.A. para instalar y operar el cable submarino Carnival Submarine Network 1 por 20 años.

La negociación incluyó ajustes en el canon por uso del fondo marino, con el objetivo de mantener la competitividad de Panamá como hub estratégico de telecomunicaciones.