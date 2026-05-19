Gabinete aprueba un crédito por $4 millones para la construcción del Campus Gorgas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un crédito extraordinario por $4,011,545 fue avalado este martes 19 de mayo por el Consejo de Gabinete a favor del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), para continuar con la construcción de su nuevo campus.

Nicanor III Obaldía Rodríguez, director general del Gorgas, explicó que en la actualidad el proyecto, ubicado a un costado de la Ciudad de la Salud, lleva un avance del 30%.

El costo estimado de la obra es de $198,455,650. Según el director, se estima que la primera fase esté lista en 2028, año en el que el ICGES cumplirá 100 años.

De acuerdo con Obaldía, la obra se desarrolla en un terreno de 6.5 hectáreas y tendrá dos fases: un edificio administrativo y otro de investigación. “El edificio de investigación será para estudios de diversos ámbitos, como parasitología, virología y un laboratorio de alta seguridad que permitirá el análisis de muestras peligrosas para los operadores”, indicó.

Resaltó que el nuevo Campus Gorgas se consolidará como un centro de investigación científica de referencia nacional e internacional.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete en 2017 y su construcción comenzó oficialmente en noviembre de 2022. Sin embargo, el inicio simbólico de la obra se realizó hasta julio de 2025.

Consejo de Gabinete este 19 de mayo de 2026. Cortesía/Presidencia

El Gabinete también aprobó un crédito a favor del Cuerpo de Bomberos de Panamá por $9,634,800.

Según un comunicado de Presidencia, los fondos son para complementar el presupuesto de funcionamiento e inversiones para la atención de gastos.

Reparación de Atlapa

El Gabinete también aprobó un crédito adicional para la Autoridad de Turismo de Panamá para obras turísticas y el mantenimiento del Centro de Convenciones ATLAPA.

El monto es por $6,307,668 y son para desarrollar una lista de 10 proyectos de la entidad.

Entre estos están el proyecto de estudios, diseños y construcción para la rehabilitación y mantenimiento de la vialidad de la Vía Cuango – Santa Isabel en el distrito de Santa Isabel, Provincia de Colon; la Construcción de Facilidades Turísticas sanitarias en Playa Blanca.

Adicional, se avaló la compra de materiales para el mantenimiento del Sendero Playa Wizard, Isla Bastimentos, distrito y provincia de Bocas del Toro; el Mantenimiento de las instalaciones y equipos del Centro de Convenciones de Chitré.

La ATP también tiene previsto realizar los pagos a SMG Latin America LLC por compromiso del año 2025; a Alas Global Tour por el compromiso adquirido para reactivación de actividad económica en Bocas del Toro; el Patronado para la Conservación de las Expresiones Dancísticas Tradicionales de la Villa de Los Santos, compromiso por Ley del año 2025.

Se incluye el pago a Manulele Incorporate INC. por proyectos en la comunidad de Bocas del Toro y al sector turístico. A hoteles, restaurantes, microempresarios, exposición de imagen de Panamá; pago pendiente a las Líneas de Cruceros de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 35 del 12 de junio de 2019 y sus modificaciones; y el mantenimiento de infraestructura, maquinaria y equipos del ATLAPA.