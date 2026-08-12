Gabinete autoriza a Chapman a presentar ante la Asamblea reforma al ITBI de viviendas nuevas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ejecutivo formalizó la autorización para que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presente ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974, relacionado con el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).

La autorización quedó consignada en la Gaceta Oficial publicada este miércoles 12 de agosto, después de que el Consejo de Gabinete anunciara, el pasado 29 de julio, la propuesta para restablecer un beneficio tributario a la primera venta de viviendas nuevas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, fue autorizado por el Consejo de Gabinete para presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma al ITBI. Foto: MEF

El proyecto plantea que los primeros $120 mil del valor de una vivienda nueva estén exentos del ITBI. Para inmuebles con un valor superior a este monto y hasta $200 mil, el impuesto se calcularía únicamente sobre el excedente, aplicando una escala preferencial.

La iniciativa surge después de que la Ley 468 de abril de 2025 derogara el artículo 4 de la Ley 106, y de que la Ley 472 de junio de ese mismo año restableciera su vigencia de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2025.

La Resolución de Gabinete No. 70, publicada este 12 de agosto en la Gaceta Oficial, formaliza la autorización al ministro de Economía, Felipe Chapman, para presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.

Aunque la propuesta ya había sido anunciada públicamente por el Ejecutivo, la Resolución de Gabinete No. 70 formaliza el paso mediante el cual Chapman queda facultado para llevarla al Legislativo.

El documento no establece una fecha para la presentación del proyecto ante la Asamblea, por lo que aún no está definido públicamente cuándo comenzará su trámite legislativo.