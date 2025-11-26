Gabinete autoriza al Minseg la compra directa de dos helicópteros por $10.5 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete autorizó este martes 25 de noviembre la compra mediante procedimiento excepcional de dos helicópteros por 10 millones 490 mil 66 dólares.

La información trascendió en una nota de prensa difundida por la Presidencia de la República, puesto que este martes no se dio la habitual conferencia de prensa post Consejo de Gabinete.

El Ministerio de Seguridad (Minseg), a través del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), fue autorizado para adquirir las dos aeronaves con fondos obtenidos de la póliza de seguro del accidente del helicóptero AN 141, ocurrido el 10 de septiembre de 2023.

Según indicó Presidencia, el Estado recibió $13.4 millones por la póliza de seguro tras el accidente. “La diferencia de recursos será destinada a otros tres proyectos”, indica el comunicado.

Las aeronaves modelo Bell407 GXi serán compradas a la empresa Bell Textron Inc. Según las especificaciones que aparecen en su sitio web, estos modelos cuentan con motores Rolls Royce 250-C47E/4 y son útiles para funciones corporativas, médicas y de seguridad pública.

“Estas dos nuevas aeronaves son esenciales para el Senan, ya que le permitirán proteger el espacio aéreo, marítimo, la plataforma continental submarina, las aguas navegables, fluviales y lacustres de la República de Panamá”, apuntó la comunicación de Presidencia.