Gabinete deja en firme el aumento del costo de los aviones Súper Tucano

El aumento en el costo de los aviones A-29 Súper Tucano, de $68.2 millones a $76.3 millones, quedó en firme en la Gaceta Oficial del Estado desde este lunes 17 de noviembre.

Con una nueva resolución de Gabinete, de número 117, se modificó una que data del pasado 11 de marzo de 2025, cuando el monto de los aviones era por $8 millones menos.

En la resolución 23 se establecía el procedimiento excepcional para que el Ministerio de Seguridad contratara a la empresa brasileña Embraer S.A. para el suministro de las aeronaves, pero con un financiamiento hasta por $30 millones.

Nueva información que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a La Prensa detalla que el financiamiento sería por la totalidad del nuevo precio de los aviones Súper Tucano. No obstante, la nueva resolución 117 no modifica el artículo 2, donde se establecía este tope al financiamiento.

El único artículo modificado es el primero, donde se detalla el nuevo precio de $76.3 millones.

Por otra parte, en los “considerandos” de la resolución 117, se reconoce que el monto de financiamiento inicial por $30 millones, mismo que el MEF confirmó que gestiona directamente la empresa Embraer, “pasará por un proceso de negociación”, y que “a razón de los puntos anteriormente expuestos” el monto total de la contratación sería de los $76.3 millones.

Extracto del "considerando" de la Resolución N°117 del 11 de noviembre de 2025.

No queda claro cómo quedará finalmente el esquema, más allá de que el Estado pagaría “el suministro y el financiamiento” bajo cuentas de pago parcial.

Fuentes a lo interno del MEF que pidieron reserva indicaron que el financiamiento aún está por definirse.

La compra pasaría a ser gestionada, además, por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan); entidad a la que serán destinadas las aeronaves. En principio, para dar “respuesta rápida ante cualquier amenaza que atente en contra de la seguridad del Canal de Panamá”, y ahora también se han añadido funciones como “contrarrestar la delincuencia común y el crimen organizado trasnacional”, según indica la resolución 117.