Panamá, 18 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GACETA

    Gabinete deja en firme el aumento del costo de los aviones Súper Tucano

    Mario De Gracia
    Gabinete deja en firme el aumento del costo de los aviones Súper Tucano
    Consejo de Gabinete. Archivo.

    El aumento en el costo de los aviones A-29 Súper Tucano, de $68.2 millones a $76.3 millones, quedó en firme en la Gaceta Oficial del Estado desde este lunes 17 de noviembre.

    +info

    De $30 millones a $76 millones para financiar aviones Super Tucano: así ha cambiado el crédito que gestiona Embraer Gabinete aprueba compra de 4 aviones de combate y dos de transporte táctico por $187 millones

    Con una nueva resolución de Gabinete, de número 117, se modificó una que data del pasado 11 de marzo de 2025, cuando el monto de los aviones era por $8 millones menos.

    En la resolución 23 se establecía el procedimiento excepcional para que el Ministerio de Seguridad contratara a la empresa brasileña Embraer S.A. para el suministro de las aeronaves, pero con un financiamiento hasta por $30 millones.

    Nueva información que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a La Prensa detalla que el financiamiento sería por la totalidad del nuevo precio de los aviones Súper Tucano. No obstante, la nueva resolución 117 no modifica el artículo 2, donde se establecía este tope al financiamiento.

    El único artículo modificado es el primero, donde se detalla el nuevo precio de $76.3 millones.

    Por otra parte, en los “considerandos” de la resolución 117, se reconoce que el monto de financiamiento inicial por $30 millones, mismo que el MEF confirmó que gestiona directamente la empresa Embraer, “pasará por un proceso de negociación”, y que “a razón de los puntos anteriormente expuestos” el monto total de la contratación sería de los $76.3 millones.

    Gabinete deja en firme el aumento del costo de los aviones Súper Tucano
    Extracto del "considerando" de la Resolución N°117 del 11 de noviembre de 2025.

    No queda claro cómo quedará finalmente el esquema, más allá de que el Estado pagaría “el suministro y el financiamiento” bajo cuentas de pago parcial.

    Fuentes a lo interno del MEF que pidieron reserva indicaron que el financiamiento aún está por definirse.

    La compra pasaría a ser gestionada, además, por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan); entidad a la que serán destinadas las aeronaves. En principio, para dar “respuesta rápida ante cualquier amenaza que atente en contra de la seguridad del Canal de Panamá”, y ahora también se han añadido funciones como “contrarrestar la delincuencia común y el crimen organizado trasnacional”, según indica la resolución 117.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • La dinastía Kennedy continúa: poder, tragedias y un nuevo rostro en la política. Leer más
    • MEF espera presentar reformas a leyes especiales que impiden recortar gasto en el primer cuatrimestre de 2026. Leer más
    • Estados Unidos revoca la visa al vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Así operaba el cambio de etiquetas de las maletas para traficar droga desde el Aeropuerto de Tocumen. Leer más