Gabinete designa magistrados suplentes de la Corte Suprema: Guimara Aparicio y Juan Tatis Castillo

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 28 de octubre la designación de Guimara Darcell Aparicio Ortega y Juan Carlos Tatis Castillo como magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aparicio Ortega sería la suplente designada del recién ratificado magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la CSJ, Carlos Villalobos.

Por su parte, Tatis Castillo sería el suplente designado de la también recientemente ratificada magistrada en la sala tercera de lo contencioso administrativo, Gisela Agurto Ayala.

Los ya magistrados principales, Agurto Ayala y Villalobos, fueron ratificados por la Asamblea Nacional el pasado 15 de octubre. Ahora, el mismo escrutinio deberían pasar los designados magistrados suplentes, en primera instancia en la Comisión de Credenciales de la Asamblea, que preside la diputada Dana Castañeda, del oficialista partido Realizando Metas (RM).

Trayectoria de los suplentes

Presidencia informó que Aparicio Ortega es licenciada en derecho y ciencias políticas por la Universidad de Panamá desde 1990. Además, es magíster en derecho privado con especialización en responsabilidad civil por la misma casa de estudios.

Ha sido directora del Semanario de Sistemas Jurídicos y ha brindado consultoría jurídica a distintas firmas de abogados nacionales. Anteriormente, también ocupó el cargo de asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Tercera.

Tatis Castillo también es licenciado en derecho y ciencias políticas por la Universidad de Panamá, en la misma generación de 1990.

El ministro de la presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que Tatis Castillo funge como magistrado del cuatro Tribunal Superior de Insolvencias en el Primer Distrito Judicial de Panamá.