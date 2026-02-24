Panamá, 25 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    REFORMA

    Gabinete propone cárcel de hasta 6 años por uso de máscaras en protestas y manifestaciones

    José González Pinilla
    Gabinete propone cárcel de hasta 6 años por uso de máscaras en protestas y manifestaciones
    Imágenes de la protesta en contra de la Ley 462 que reforma la CSS.

    Una reforma al Código Penal para sancionar con pena de prisión de dos a cuatro años a quienes utilicen capuchas, pasamontañas y máscaras en protestas o manifestaciones fue propuesta por el Ejecutivo.

    Tras su sesión de este martes 24 de febrero, el Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley N.° 8-26, que adiciona el artículo 169-A al Código Penal.

    En la actualidad, el artículo 169 del Código Penal establece que: “Quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si quien realiza la conducta es un servidor público, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.

    El nuevo artículo 169-A, que propone el Órgano Ejecutivo, señala lo siguiente: “Quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”.

    Además, se agrega que: “Si con ocasión de dicha conducta se facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido”.

    José González Pinilla

    Editor


