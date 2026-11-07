Gira de Mulino por Singapur y Vietnam: funcionarios recibieron $82,100 en viáticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los viáticos son solo una parte. El informe no incluye pasajes ni el avión presidencial, y nadie ha dicho cuánto costó la gira.

Al menos 26 funcionarios del Ministerio de la Presidencia viajaron para acompañar al presidente José Raúl Mulino en su gira oficial por Singapur y Vietnam, en octubre pasado. En conjunto, recibieron $82,100 en viáticos.

La información consta en el informe de costos de viaje que publica la Presidencia en la plataforma de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), correspondiente a septiembre de 2026.

“Cubrir agenda del señor presidente” o “Asistencia a reuniones con el señor presidente” se lee en el documento que justifica las salidas del país.

Mulino llega a Singapur junto a la primera dama y parte de su Gabinete.

Los montos individuales oscilan entre $2,250 y $5,700, con un promedio de $3,158 por persona. El documento solo registra los viáticos. No incluye el gasto en pasajes aéreos ni el costo del avión en el que se desplazó el mandatario, ni sus gastos.

Tampoco recoge lo que pagaron otros ministerios y funcionarios que integraron la comitiva. El costo total de la gira, por lo tanto, es mayor.

De Singapur a Vietnam, Mulino y su comitiva habrían viajado en un avión privado. Un Gulfstream G450, matrícula VP-CWS, apareció en las fotografías de la llegada de Mulino a Hanói, el lunes 5 de octubre. La aeronave estaba estacionada en la zona protocolaria del aeropuerto, junto a la comitiva presidencial y frente a una alfombra roja dispuesta en la escalerilla.

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Una semana antes

Mulino llegó a Singapur el domingo 4 de octubre pasado. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios de la lista comenzó su viaje el 28 o el 29 de septiembre, seis o siete días antes que el presidente. La mayor parte regresó entre el 9 y el 10 de octubre.

Veinte de los viajeros tenían a Vietnam en su itinerario y 18 a Singapur. En 10 casos, la ruta registrada incluye además San Francisco, Estados Unidos, una escala que no figuró en la agenda divulgada por la Presidencia.

El viático más alto, de $5,700, lo recibió Jaciel Pineda, quien, de acuerdo con la planilla del Ministerio de la Presidencia, tiene el cargo de teniente.

Su itinerario no terminó en Asia, pues de Singapur siguió a París (Francia) y a Rabat (Marruecos). Regresó a Panamá el 17 de octubre. Otros dos funcionarios, Francisco Ureña y Carlos Ruiz, también viajaron del 7 al 17 de octubre a París y Rabat con el mismo motivo de “agenda del señor presidente”. Recibieron $3,000 cada uno. Ureña, de acuerdo con la planilla, es conductor de vehículo, y Ruiz es teniente.

Sobre la gira

El viaje, el número 31 de Mulino desde que asumió la presidencia de la República en julio de 2024, buscaba “nuevos mercados” e inversiones en los sectores marítimo, logístico, tecnológico y agrícola, según un comunicado que emitió la Presidencia por esos días.

De acuerdo con ese boletín de prensa, lo acompañaron: la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz.

31 Es el número de viaje del mandatario desde que asumió su mandato. $38,500 Es lo que, de acuerdo con el diputado José Pérez Barboni, podría costar el alquiler de un avión Gulfstream G450 para el trayecto Singapur-Vietnam. $5,000 Cuesta mover el avión presidencial según el diputado Pérez Barboni, que es piloto.

En ese momento no dieron a conocer los nombres de los funcionarios de la Presidencia que lo acompañaron.

En Singapur, Mulino se reunió con el presidente Tharman Shanmugaratnam y con el primer ministro Lawrence Wong. Durante la visita de Mulino, ese país se adhirió al Tratado de Neutralidad del Canal. Además, se firmó un memorando con la empresa SATS para evaluar la conectividad de carga aérea en Tocumen.

En Hanói, Panamá y Vietnam firmaron acuerdos de cooperación en agricultura, logística y marina mercante, y Vietnam anunció la reapertura de su embajada en Panamá.

Viaje tras viaje

La gira por Asia comenzó días después de que Mulino regresara de Nueva York, donde participó en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La frecuencia de las giras del mandatario ha generado cuestionamientos por la poca información sobre los costos y los resultados. Incluso, fue motivo de debate durante la discusión del presupuesto general del Estado para 2027.

La diputada Alexandra Brenes y sus colega Roberto Zúñiga y José Pérez Barboni, entre otros, pidieron el detalle de los viajes y los costos.

Alexandra Brenes, diputada. LP/Elysée Fernández

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que ese gasto representa “una fracción de 1%” del presupuesto anual y que “probablemente no llegue al 1%”.

Mulino ha dicho una y otra vez que sus giras no son turísticas, sino que buscan posicionar al país y atraer inversión.