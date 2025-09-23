Panamá, 24 de septiembre del 2025

    TRIBUNAL DE CONTRATACIONES

    Gobierno abre proceso para reemplazar a dos magistrados cuyo periodo vence en 2026

    José González Pinilla
    Los magistrados Martín Wilson Chen y Luis Mariscal culminarán su periodo en 2026.

    Comenzó el proceso para la selección de dos magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

    El Gobierno avanza en la conformación de la comisión especial que se encargará de escoger las ternas de aspirantes que reemplazarán a dos magistrados principales y a tres suplentes.

    Hace unos días, el Ministerio de Economía y Finanzas designó a Loraine Chavarría de Sinclair como integrante de esa comisión.

    Los magistrados Martín Wilson Chen y Luis Mariscal culminarán su periodo en 2026. Ambos fueron nombrados en abril de 2021 por el entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo, para un mandato de cinco años.

    Wilson Chen —hijo del exlegislador Jerry Wilson— sustituyó en su momento a Diógenes de la Rosa, mientras que Mariscal reemplazó a Elías Solís González.

    Los dos tomaron posesión del cargo el 8 de junio de 2021.

    José González Pinilla

    Editor


