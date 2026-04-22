Gobierno acuerda indemnizar con $14.9 millones a consorcio por proyecto del ION

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno anunció que llegó a un acuerdo transaccional con el consorcio Nuevo ION Panamá, para pagar $14.9 millones en concepto de compensación por daños y perjuicios, informó este martes 21 de abril la Presidencia de la República.

El acuerdo entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el consorcio, fue aprobado por el Consejo de Gabinete y se da como resultado de la terminación unilateral por parte de Panamá del proyecto: “Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción y financiamiento para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional”.

La Presidencia panameña detalló que el consorcio está conformado por las empresas Acciona Construcción, S.A. (anteriormente Acciona Infraestructuras, S.A.) y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH), y que el acuerdo es por un monto total de $14.9 millones. El 50% de esta cantidad será pagado este 2026 y el 50% restante en 2027.

En un comunicado, la Presidencia informó que el caso se remonta a 2013, cuando se licitó la obra, la cual el Minsa adjudicó en abril de 2014, pero que en diciembre de 2014 se solicitó al Consejo de Gabinete la terminación del contrato.

Se informó que, ante este escenario, el consorcio presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, en junio de 2025, por un monto superior a los $70 millones.