Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión Nacional de Salario Mínimo alcanzó un acuerdo que definirá las nuevas tasas que regirán en Panamá a partir del 16 de enero de 2026, un ajuste que alcanzaría a más de 400 mil trabajadores.

Tras semanas de deliberaciones y tensiones, representantes del sector trabajador, empleador y del Gobierno anunciaron la tarde del miércoles 10 de noviembre que lograron un consenso que busca equilibrar dos objetivos: mejorar los ingresos de los empleados sin comprometer la estabilidad del mercado laboral.

En términos concretos, el ajuste introduce variaciones diferenciadas según la actividad económica y la región. En la región 1, el sector doméstico recibirá un aumento de 10 dólares mensuales, mientras que los agentes de seguridad obtendrán un alza de 12 dólares en ambas regiones. Los trabajadores de restaurantes, hoteles y transporte de carga también verán mejoras, con un incremento de 9.50 dólares.

Gobierno, trabajadores y empleadores anuncian nuevo salario mínimo en Panamá a partir del 2026. Cortesía/Mitradel

En la región 2, el ajuste más alto recae sobre los recolectores de desechos, quienes recibirán 15 dólares adicionales al mes. Para el comercio al por menor, el aumento será de 9.50 dólares en ambas regiones, y en el comercio al por mayor, específicamente en la región 1, se aplicará un ajuste similar de 9.50 dólares mensuales.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, destacó la “responsabilidad” mostrada por las partes para priorizar la paz social y la reactivación económica. Señaló que las proyecciones del Gobierno apuntan a un crecimiento impulsado por las megaobras que se desarrollan en todo el país, lo que, en su criterio, permitirá absorber el impacto del ajuste salarial.

De cara al futuro, la comisión tripartita acordó mantener reuniones permanentes a partir de 2026 para monitorear las condiciones económicas del país y garantizar que las tasas salariales se mantengan alineadas con la realidad productiva. Este mecanismo, según el Ministerio de Trabajo, busca reforzar la confianza en el clima laboral y asegurar la preservación y generación de empleos estables.

Últimas tensiones

No obstante, la última semana de deliberaciones estuvo marcada por tensiones entre los gremios laborales. Según miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), fueron excluidos de la mesa de trabajo, motivo por el cual irrumpieron en la reunión del martes, que se desarrollaba en un salón donde se encontraban representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), del sector empleador, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El Ministerio de Trabajo dio su versión a través de un comunicado emitido pasadas las 11 p.m. del martes, en el que indicó que “tanto el sector trabajador como el sector empleador se reunieron por separado para estudiar y analizar lo expuesto en las reuniones de la comisión; no obstante, los representantes de Conusi decidieron no participar”.

Finalmente, hoy se dieron a conocer las nuevas tasas de salario mínimo.