Gobierno cierra la puerta a nuevos fondos para la Unachi y cuestiona altos salarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según Chapman, algunos salarios en la Unachi son hasta 70 % más altos que en otras universidades públicas y entidades del Gobierno central, lo que obliga a revisar su presupuesto.

“De mi gobierno no habrá un solo centavo más para esa universidad”. Con esa frase, el presidente de la República, José Raúl Mulino, endureció este jueves 28 de mayo su posición frente a la crisis que rodea a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y a su rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, a quien responsabilizó del “daño mayúsculo” que, según dijo, enfrenta la institución educativa.

El mandatario reveló que la rectora solicitó más recursos económicos durante una reunión sostenida con él y con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, pero dejó claro que no aprobará nuevos fondos para la universidad.

La advertencia presidencial estuvo acompañada de cuestionamientos del ministro Chapman, quien aseguró que la Unachi mantiene el salario promedio más alto de todo el Gobierno central.

El presidente José Raúl Mulino calificó como “lamentable” lo ocurrido en la UNACHI, señalando que afecta la imagen de la institución y refleja un mal uso del concepto de autonomía universitaria. Destacó la necesidad de renovación, transparencia y modernización, comparando el… pic.twitter.com/ZLx32hC10A — La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026

Según el titular de Economía, en algunos casos los ingresos dentro de la universidad superan hasta en un 70% los salarios pagados en otras universidades públicas y entidades del Gobierno central, una situación que, a juicio del Ejecutivo, obliga a revisar el manejo presupuestario de la institución.

El ofrecimiento

Chapman sostuvo que el Gobierno ha ofrecido asistencia para reestructurar el presupuesto universitario “para que los recursos rindan mucho más”. Las declaraciones se producen en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y el modelo administrativo de la universidad chiricana, cuya gestión ha sido señalada por distintos sectores académicos y políticos.

La Unachi cuenta con una planilla de más de 2,000 funcionarios administrativos y docentes, cuyo costo asciende a casi seis millones de dólares mensuales. Además, integrantes del círculo cercano de la rectora devengan, entre salarios y sobresueldos, más de 10,000 dólares al mes.

Mulino calificó como “un show lamentable” lo ocurrido en la Unachi y afirmó que la controversia ha profundizado la mala imagen de la institución. A juicio del mandatario, existe “un entendimiento aberrante” de la autonomía universitaria y de la ley, al considerar que esta figura ha sido utilizada para proteger privilegios y prácticas alejadas de los principios que deberían regir un centro de educación superior.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Archivo

El mandatario insistió en que respeta la autonomía universitaria, pero advirtió que esta no puede convertirse en un mecanismo para justificar actos que “rayan en la moral”. Añadió que una universidad, donde se forman profesionales y se promueve el debate intelectual, no debería verse envuelta en situaciones como las denunciadas en la Unachi.

El “feudo”

En otro momento de sus declaraciones, Mulino comparó la estructura de poder dentro de la universidad con un “feudo” que impide la renovación y desalienta el talento. El gobernante pidió a la junta directiva de la Unachi entender “en qué siglo vivimos” y transformar la institución en una universidad del siglo XXI “y no el feudo de una rectora”.

También afirmó que, si tuviera la capacidad legal para hacerlo, impediría que Etelvina Medianero de Bonagas ingresara nuevamente a la universidad.

Mulino calificó como un feudo la gestión de la rectora en la Unachi. Archivo

Sus declaraciones reflejan el creciente choque entre el Ejecutivo y la administración universitaria, en medio de una polémica que ha reavivado el debate sobre la autonomía, la transparencia y el manejo de los recursos públicos en las universidades estatales del país.

A esto se suma que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público mantienen investigaciones y auditorías sobre la gestión de la rectora, en medio de crecientes cuestionamientos al manejo administrativo y financiero de la universidad.

Como parte de esas medidas, la Contraloría ordenó retirar de la sede de la Unachi a sus seis fiscalizadores, decisión que provocará que todos los trámites y procesos financieros de la institución sean centralizados y revisados desde la sede principal de la entidad fiscalizadora en David, Chiriquí.

Esta mañana se informó que la rectora fue ingresada en un hospital privado de Chiriquí, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud.