Gobierno condiciona cambios a la ley de los bananeros al levantamiento total de paros en Bocas del Toro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves 29 de mayo que la modificación de la Ley 45, que regula la seguridad social de los trabajadores bananeros, será presentada ante la Asamblea Nacional una vez se levanten de forma permanente los paros que mantienen cerradas las vías en la provincia de Bocas del Toro.

“Que levanten los paros. Al minuto que levanten los paros de manera permanente, esa ley va para la Asamblea”, afirmó el mandatario durante su conferencia semanal.

El pronunciamiento de Mulino ocurre en medio de la crisis socioeconómica que atraviesa Bocas del Toro, la cual llevó al Gobierno a declarar un estado de emergencia. El Decreto Ejecutivo No. 49 establece la creación de una comisión de alto nivel para atender la situación generada por los cierres de calles y la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana).

El gremio protesta contra la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), argumentando que entra en conflicto con la Ley 45, que rige su régimen especial de seguridad social.

Mulino reiteró que no presentará la modificación legislativa mientras se mantengan los bloqueos en zonas como Changuinola. “Se lo hemos dicho al señor Smith en todos los idiomas”, expresó en alusión a Francisco Smith, secretario sindical de los bananeros.

Añadió que los tranques deben levantarse “las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Los bloqueos han provocado desabastecimiento, desempleo y serios problemas en el sistema de salud pública en la región.

Por su parte, la Policía Nacional informó que las vías en la provincia están siendo reabiertas de manera voluntaria en horarios específicos. En Changuinola, las carreteras estarán abiertas de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., y luego de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.; en Almirante, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., y en Chiriquí Grande de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Mientras tanto, la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Bocas del Toro advirtió sobre los daños irreversibles que podría sufrir la economía local si no se atiende con urgencia la situación, en particular tras el despido de unos 5,000 trabajadores de las empresas Chiquita Panamá e Ilara Holding.