Gobierno confirma la liberación de tres de los diez panameños detenidos en Cuba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 25 de marzo, el canciller Javier Martínez-Acha viajó a La Habana, se reunió con los detenidos y afirmó que reciben trato humanitario. También sostuvo encuentros con autoridades cubanas.

La liberación de tres ciudadanas panameñas detenidas en Cuba fue confirmada este viernes por el Gobierno de Panamá, en un comunicado oficial que destaca un giro favorable en un caso que había generado atención diplomática.

Se trata de Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, quienes, según las autoridades, ya cuentan con autorización para salir del territorio cubano tras una decisión adoptada por el gobierno de la isla.

El pronunciamiento oficial enmarca la medida como un “gesto de humanidad y amistad” por parte de las autoridades cubanas hacia Panamá. De acuerdo con el comunicado, la decisión también toma en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo figuras legales como el “colaborador eficaz y el criterio de oportunidad”, mecanismos contemplados dentro del ordenamiento penal cubano.

El comunicado

En ese contexto, el Gobierno panameño expresó su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, así como al resto de las autoridades involucradas en el desenlace.

La nota oficial subraya que la comprensión de las circunstancias excepcionales que rodearon las detenciones fue clave para lograr la liberación de las ciudadanas.

El Ejecutivo también recordó que, desde el inicio del caso, el presidente José Raúl Mulino instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a activar todas las gestiones diplomáticas y consulares necesarias para garantizar la defensa jurídica y la protección de los panameños detenidos en la isla. En total, se informó que eran diez los ciudadanos bajo esta situación, lo que motivó una respuesta sostenida por parte del cuerpo diplomático.

Asimismo, se refirieron a la labor del embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, quien mantuvo un acompañamiento a los detenidos, velando por sus derechos y brindando asistencia consular. Pese a este avance, el Gobierno reiteró que continuará las gestiones diplomáticas para asegurar la pronta resolución de los casos de los panameños que aún permanecen en territorio cubano.

El caso

Como se recordará, las autoridades cubanas detuvieron a diez ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero de 2026, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno.

El Ministerio del Interior de Cuba alegó que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión.

El 4 de marzo, el embajador de Panamá en Cuba realizó su primera visita al grupo en el Centro de Detención para Delitos contra la Seguridad Nacional, conocido como Villa Marista, en La Habana. Durante el encuentro, el diplomático entregó productos de aseo personal y medicamentos, en un gesto orientado a atender necesidades básicas mientras avanzan las diligencias judiciales.

Posteriormente, el 25 de marzo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana y sostuvo un encuentro directo con los diez ciudadanos detenidos. Tras la visita, el ministro aseguró haber constatado que las autoridades cubanas les han proporcionado un trato humanitario en medio del proceso que enfrentan.

En el marco de su agenda oficial, el canciller también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y con el presidente Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con información oficial, las conversaciones se desarrollaron en un tono respetuoso y estuvieron centradas en la búsqueda de una salida que combine consideraciones humanitarias con el respeto al ordenamiento jurídico cubano.