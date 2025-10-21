Panamá, 21 de octubre del 2025

    Consejo de gabinete

    Gobierno de Mulino elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Inamu

    Eliana Morales Gil
    Gobierno de Mulino elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Inamu
    Consejo de Gabinete. Cortesía/Presidencia de la República

    Desaparece el Ministerio de la Mujer. El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 34-25, que retoma el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una entidad pública descentralizada con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica. Esta entidad elimina el Ministerio de la Mujer, una decisión previamente anunciada por el presidente José Raúl Mulino.

    De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia, el Inamu tendrá la responsabilidad de coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

    Información en desarrollo...

