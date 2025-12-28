Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno Nacional rechazó de manera expresa la destrucción del monumento chino ubicado en el Mirador del Puente de las Américas y ordenó su inmediata restauración en el mismo sitio, al considerar que se trata de un elemento cultural ancestral que representa a una comunidad con 171 años de presencia en Panamá.

“En consecuencia se ordena la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura“.

Antigua pagoda del monumento chino que fue demolida la noche del 27 de diciembre por orden de la Alcaldía de Arraiján.

En un nuevo comunicado oficial, el Ejecutivo indicó que no comparte el procedimiento utilizado para la demolición, el cual se realizó en horas nocturnas, sin diálogo, sin aviso previo y sin comunicación con los sectores involucrados. El Gobierno precisó además que no existió ninguna coordinación ni comunicación con las autoridades nacionales antes de que se ejecutara la remoción del monumento.

El pronunciamiento se produce tras la demolición ocurrida la noche del 27 de diciembre, ordenada por la Alcaldía de Arraiján, que argumentó riesgos estructurales y de seguridad en el mirador.

Detalle del dragón chino que se encontraba en la pagoda que integraba el monumento que fue derribado por la Alcaldía de Arraiján.

La medida provocó un amplio rechazo de la comunidad chino-panameña, así como reacciones del presidente José Raúl Mulino, de la Cancillería panameña y de la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, quien expresó su “gran dolor” y calificó la fecha como un día “ensombrecido” para los chino-panameños.

La demolición del monumento de china en el parque de el Mirador del Puente las Américas fue rechazado por la comunidad china, miembros del gobierno y personajes de la sociedad civil. Cortesía

En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la preservación de los derechos culturales, los cuales calificó como derechos humanos, y anunció que coordinará acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura para adelantar las gestiones necesarias que permitan la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad que representa.

Foto por Isaac Ortega

La ministra de Cultura Maruja Herrera, anunció que impulsarán el diálogo y las acciones para recuperar la memoria y el aporte de China en Panamá.

“Desde el Ministerio de Cultura reafirmamos nuestro compromiso con la memoria histórica, el respeto a la diversidad cultural y la protección del tejido social nacional y global que nos une como país. En el marco de las conversaciones sostenidas con el Presidente José Raúl Mulino, impulsaremos procesos de diálogo y acciones culturales que permitan recuperar y representar adecuadamente la memoria y el valioso aporte de la comunidad china en Panamá, en espacios físicos construidos desde el consenso, el respeto y la participación”, dijo en la red social X.

Desde el Ministerio de Cultura reafirmamos nuestro compromiso con la memoria histórica, el respeto a la diversidad cultural y la protección del tejido social nacional y global que nos une como país.

December 28, 2025

En un comunicado el despacho de Cultura rechazó la destrucción del monumento.

“El Ministerio de Cultura de Panamá expresa su profunda preocupación ante los hechos ocurridos la noche de ayer en el Mirador de las Américas, que derivaron en la destrucción de un elemento de importancia cultural que simboliza la memoria histórica y el valioso aporte de la comunidad china al desarrollo social, económico y cultural de Panamá”, expresaron.

Finalmente, el Ejecutivo instó a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y a preservar el patrimonio cultural y los derechos culturales, subrayando que estos símbolos representan la diversidad que engrandece a Panamá y forman parte esencial de su memoria histórica y social.