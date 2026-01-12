Gobierno decreta cierre de oficinas públicas el 16 y 18 de febrero de 2026 por Carnaval

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las oficinas públicas del país permanecerán cerradas los días lunes 16 de febrero, por el Carnaval, y miércoles 18 de febrero, por el Miércoles de Ceniza, según informó el Órgano Ejecutivo.

La medida implicará que los funcionarios públicos deberán compensar esas jornadas laborales trabajando una hora adicional durante varios días previos.

El ajuste quedó oficializado mediante el Decreto Ejecutivo No. 3 del 12 de enero de 2026, que establece un calendario de 16 días en los que los servidores públicos extenderán su jornada laboral para recuperar el tiempo correspondiente al cierre de las oficinas estatales y municipales.

De acuerdo con el decreto, la hora adicional deberá cumplirse después del horario regular de salida los días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2 de febrero de 2026.

Sin embargo, el cierre no aplicará para las entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativas.

Entre ellas figuran el Idaan, los servicios de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, los cuerpos de emergencia y seguridad, así como instituciones vinculadas al transporte, migración, puertos y aeropuertos.

Las autoridades recordaron además que el martes 17 de febrero, Martes de Carnaval, es considerado día de descanso obligatorio, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Código de Trabajo.