Gobierno decreta cierre parcial de las oficinas públicas y municipales el 24 y 31 de diciembre de 2025

El Gobierno ordenó el cierre de todas las oficinas públicas nacionales y municipales del país con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida regirá a partir del mediodía los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 37 del 5 de diciembre de 2025.

La disposición considera que el 24 de diciembre se celebra la Nochebuena y el 31 de diciembre marca el fin del año, fechas tradicionalmente reservadas por las familias panameñas para la preparación de sus festividades. Por ello, el Ejecutivo estimó oportuno aplicar un horario especial para los servidores públicos.

Las instituciones deberán laborar en su horario regular hasta el mediodía en ambas fechas.

Además, el decreto suspende los términos en los procedimientos administrativos durante los días 24 y 31 de diciembre, conforme a lo establecido en la Ley 38 del 31 de julio de 2000.

Excepciones esenciales

El Decreto Ejecutivo No. 37 detalla que el cierre no aplica a las entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativas. Entre ellas:

+ Salud: hospitales, policlínicas, unidades de salud, Caja de Seguro Social.

+ Emergencia y seguridad: Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de Bomberos y Sistema Nacional de Protección Civil.

+ Transporte y servicios públicos: Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Metro de Panamá, Servicio Nacional de Migración, Autoridad de Turismo, Autoridad de Aseo y la Empresa de Transmisión Eléctrica.

+ Puertos y aeropuertos: Tocumen S.A. y entidades auxiliares al comercio internacional que operan en recintos portuarios y aeroportuarios.

Asimismo, el decreto excluye a la Autoridad del Canal de Panamá.

El documento fue firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.