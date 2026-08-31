Mulino deja sin efecto designación de Patricia Villanueva Martinelli en la Junta Directiva de Tocumen.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Decreto Ejecutivo No. 39, publicado en la Gaceta Oficial, revoca la designación que mantenía a Villanueva Martinelli como directora y tesorera de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

El presidente José Raúl Mulino dejó sin efecto la designación de Patricia Isabel Villanueva Martinelli como directora y tesorera de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Tocumen, S.A.), mediante el Decreto Ejecutivo No. 39 del 14 de agosto de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30601-A de este lunes 31 de agosto.

La disposición entra a regir a partir de su promulgación, pero no establece la designación de un reemplazo para la posición que queda vacante.

La abogada, empresaria y conferencista Villanueva Martinelli es sobrina del exmandatario panameño Ricardo Martinelli Berrocal, hija de Analida Martinelli Berrocal.

La medida deroga el Decreto Ejecutivo No. 68 del 26 de julio de 2024, mediante el cual Villanueva Martinelli había sido designada para ocupar el cargo para un periodo de cinco años, coincidente con el periodo presidencial. Sin embargo, el nuevo decreto en sus considerandos establece que “se hace necesario dejar sin efecto” dicha designación.

El marco legal que sustenta la decisión

El Ejecutivo fundamentó el decreto en el Texto Único de la Ley 23 del 29 de enero de 2003, que establece el marco regulatorio para la administración de los aeródromos y aeropuertos del país y que comprende las reformas introducidas por la Ley 71 de 2009, la Ley 86 de 2012, la Ley 125 de 2013 y la Ley 24 de 2014.

La normativa también recuerda que el artículo 5 del Texto Único de la Ley 23 establece la composición de la Junta Directiva de Tocumen, S.A., incluyendo cuatro directores designados por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

El decreto fue firmado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman A., y lleva como fecha el 14 de agosto de 2026.

Con esta disposición, el Ejecutivo formaliza la salida de Villanueva Martinelli de la Junta Directiva de Tocumen, sin que el documento publicado precise cuándo será designado su eventual reemplazo.

Mulino deja sin efecto designación de Patricia Villanueva Martinelli en la Junta Directiva de Tocumen.