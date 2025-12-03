Gobierno evalúa nuevo edificio del ION en la Ciudad de la Salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Oncológico Nacional (ION) presentaron este martes al Consejo de Gabinete los avances del plan de integración de servicios médicos, que incluye la construcción de un nuevo edificio oncológico en la Ciudad de la Salud.

El director de la CSS, Dino Mon; el ministro Fernando Boyd Galindo; y Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones Médicas, detallaron que el nuevo complejo busca responder a la creciente demanda de atención especializada, que supera las 100 mil consultas anuales.

El proyecto forma parte del proceso de integración Minsa–CSS y pretende ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio, destacó un comunicado de Presidencia.

Durante la sesión, dirigida por el presidente José Raúl Mulino, los titulares solicitaron autorización para avanzar con el nuevo ION, cuya estructura abarcaría 19 mil 670 metros cuadrados.

La propuesta incluye un edificio de nueve niveles con sala de quimioterapia ambulatoria para 90 pacientes, ocho camas para tratamientos prolongados, laboratorio clínico y molecular de hematología, además de un estacionamiento de seis pisos con capacidad para 272 vehículos.

El plan de expansión en la Ciudad de la Salud contempla también un área de urgencias pediátricas —una necesidad señalada por las autoridades, ya que la torre de pediatría no fue diseñada con espacios para esa atención y el triage se mantiene en carpas—.

Se prevé igualmente habilitar zonas para “medicina nuclear”, pues algunos de los equipos actuales no cuentan con la protección requerida.

Además, la CSS presentó un proyecto tecnológico para modernizar la gestión del expediente médico, la dispensación de medicamentos y la operación del sistema nacional de salud digital.

La iniciativa incluye un centro de datos principal y otro redundante, con capacidad para procesar 1,280 núcleos, 20,480 gigabytes de memoria RAM y más de 1,200 terabytes de almacenamiento.

Según la entidad, esta plataforma permitirá agilizar los tiempos de atención, reforzar la continuidad del servicio y facilitar la disponibilidad de información clínica en todo el país, lo que beneficiaría tanto a pacientes como al personal médico.