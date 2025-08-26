Gobierno faculta al MICI para coordinar reapertura de Chiquita Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el Consejo de Gabinete de este martes 26 de agosto se aprobaron medidas para reactivar el sector bananero en Bocas del Toro, así como propuestas de ley relacionadas con el empleo juvenil.

Entre los acuerdos, se autorizó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a gestionar formalmente la reanudación de las operaciones de la empresa Chiquita, luego de que una huelga ilegal provocara el despido de más de 6,500 trabajadores y el cierre temporal de las fincas.

El ministro Julio Moltó explicó que la prioridad de estas conversaciones es recuperar empleos y garantizar que los trabajadores de Changuinola y otras áreas puedan reincorporarse.

“Lo más importante no es solo que la empresa regrese, sino que vuelva a generar empleo”, señaló.

La negociación también contempla inversiones en infraestructura, tecnología y equipamiento para asegurar que la operación de la empresa se reinicie de forma sostenible y eficiente.

De hecho, agregó que durante su próxima visita a Brasil el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunirá con los dueños de la compañía.

La situación bananera en Bocas del Toro es crítica. Además de miles de hectáreas abandonadas, la diputada Yesica Romero llevó al pleno de la Asamblea Nacional su preocupación por el avance de la Sigatoka negra, donde más de 6,000 hectáreas de banano se encuentran afectadas por el hongo.

Romero advirtió que la situación no solo compromete este cultivo, principal motor económico de la provincia, sino que también representa un riesgo para los productores de plátano, cuya actividad sustenta a cientos de familias.

“Es urgente que este tema se atienda con responsabilidad, ya que de ello depende la seguridad alimentaria y la economía de muchas comunidades”, afirmó la diputada.

Empleo juvenil

Por otra parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, anunció en el Consejo de Gabinete la presentación de un proyecto de ley que busca fomentar la inserción laboral de jóvenes mediante pasantías de un año en empresas privadas. Cada participante recibirá un incentivo de 450 balboas y seguro privado, lo que permitirá cubrir gastos de transporte y alimentación mientras adquiere experiencia profesional.

Según Muñoz, la iniciativa no implicará costos fiscales adicionales para el Estado y se orienta a complementar el programa Mi Primer Empleo, priorizando la inclusión de jóvenes entre 18 y 25 años, incluso en áreas de difícil acceso como Chiriquí, Bocas del Toro y Changuinola.

Las empresas con más de 50 trabajadores podrán incorporar pasantes a través de una plataforma del Ministerio de Trabajo, y la experiencia adquirida al finalizar la pasantía facilitará la posterior inserción laboral formal.

