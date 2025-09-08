Gobierno, Mujer y Defensoría abren el ciclo de sustentaciones en la Comisión de Presupuesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las vistas presupuestarias arrancaron este lunes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde desde las 11:00 a.m. comenzaron a comparecer las primeras instituciones para sustentar el uso de sus recursos y exponer sus necesidades para el próximo periodo fiscal.

Entre las entidades que presentaron sus solicitudes estuvieron el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Económica Panamá Pacífico y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, cada una con sus propios retos y prioridades en un contexto de restricciones financieras.

Puede seguir el desarrollo de estas vistas presupuestarias a través de Prensa.com.