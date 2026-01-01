Panamá, 01 de enero del 2026

    Solidaridad

    Gobierno panameño se solidariza con Suiza tras incendio mortal en un bar en los Alpes

    Panamá se sumó a las múltiples expresiones de solidaridad que ha recibido el país europeo en medio de la tragedia que deja 40 personas fallecidas.

    Katiuska Hernández
    Gobierno panameño se solidariza con Suiza tras incendio mortal en un bar en los Alpes
    Agentes de policía se encuentran cerca del lugar donde se produjo un incendio en el bar y salón Le Constellation tras una explosión en las primeras horas de la Nochevieja, en Crans-Montana, Suiza, 01 de enero de 2026. EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

    El Gobierno de la República de Panamá expresó su más profunda consternación y pesar por la tragedia ocurrida en la localidad suiza de Crans-Montana, donde un incendio en un bar dejó al menos 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico.

    Al menos 40 muertos y 115 heridos tras un incendio en un bar en un centro turístico de esquí en Suiza

    A través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá extendió sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de la Confederación Suiza, así como su solidaridad y sentidas simpatías a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por este lamentable suceso.

    “Panamá acompaña a Suiza en este momento de dolor y reitera su apoyo y cercanía ante tan irreparable pérdida”, señala el comunicado fechado el 1 de enero de 2026.

    Gobierno panameño se solidariza con Suiza tras incendio mortal en un bar en los Alpes

    Las autoridades suizas confirmaron que el incendio se produjo en la madrugada en un bar ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, un local conocido por atraer a un público mayoritariamente joven.

    Gobierno panameño se solidariza con Suiza tras incendio mortal en un bar en los Alpes
    Flores en memoria de las víctimas cerca del lugar donde cuarenta personas murieron en la madrugada de este jueves en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos. EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

    Según la Policía cantonal, gran parte de los heridos presenta quemaduras graves, por lo que algunos de los casos más críticos serán trasladados a centros médicos especializados en Alemania, Francia e Italia, países que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo.

    La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, indicó que los esfuerzos están centrados en salvar la vida de los heridos más graves y en la identificación de los cuerpos.

    Reconoció que este proceso podría tomar tiempo, aunque se ha desplegado un amplio equipo de especialistas en medicina legal para agilizarlo y brindar respuestas a las familias lo antes posible.

    Las investigaciones preliminares apuntan a un incendio generalizado que habría provocado una explosión, aunque la causa inicial del fuego aún no ha sido determinada de manera oficial.

    Las autoridades evitaron pronunciarse sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad del local mientras avanzan las pesquisas.

    Gobierno panameño se solidariza con Suiza tras incendio mortal en un bar en los Alpes
    Personas se consuelan cerca del bar y salón Le Constellation, donde se produjo un incendio tras una explosión en la madrugada de Nochevieja, en Crans-Montana, Suiza, el 1 de enero de 2026. Según la policía, varias decenas de personas perdieron la vida en el incendio y alrededor de cien resultaron heridas. (Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

    La tragedia ha generado una profunda conmoción en Suiza, especialmente por la posible juventud de muchas de las víctimas, un elemento que ha intensificado el impacto emocional del suceso tanto a nivel nacional como internacional.

