Gobierno presentará esta semana reforma a la Ley 45 para trabajadores bananeros

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que el Ejecutivo presentará esta semana ante la Asamblea Nacional la actualización de la Ley 45, que regula las pensiones y jubilaciones de los trabajadores bananeros.

“Sí, es un compromiso del presidente [José Raúl Mulino]. Él dio su palabra y eso no está en tela de duda”, sostuvo la ministra, reiterando que, aunque algunos sectores no hayan cumplido los acuerdos, el Gobierno mantiene su compromiso con los trabajadores del sector.

Consultada sobre cómo se incluiría esta iniciativa en medio de las sesiones extraordinarias de la Asamblea, Muñoz explicó que el Ejecutivo lo incorporará como un punto adicional en la agenda legislativa. La ministra también expresó su deseo de que los trabajadores conozcan “la verdad de todo lo que sucedió en la mesa”, asegurando que la dirigencia sindical rechazó varias ofertas viables, lo que ha derivado en la pérdida de empleos.

Respecto a las posibilidades de un acuerdo con la empresa Chiquita Panamá, la ministra señaló que el Gobierno buscará mantener el diálogo para evitar que la compañía se retire del país y, al mismo tiempo, explorar la contratación progresiva de nuevo personal panameño.

Comisión gubernamental

Muñoz informó que una comisión gubernamental —integrada por los ministros de Comercio, Desarrollo Agropecuario, Turismo y Salud— viajará próximamente a Bocas del Toro. El martes, en Consejo de Gabinete, se definirá la hoja de ruta de esta misión interinstitucional, que busca impulsar un plan de rescate económico para una provincia fuertemente golpeada por el conflicto laboral y las deficiencias estructurales en servicios como salud.

La ministra también aclaró que el Ministerio de Trabajo ha recibido reportes de la empresa sobre abandonos de puestos y que, aunque no se tienen cifras exactas, se han confirmado nuevos casos. Indicó que los trabajadores tienen derecho a sus prestaciones y que Mitradel está dispuesto a mediar con quienes deseen reincorporarse. “Lo más importante es preservar la plaza de empleo. La plaza no tiene nombre; es una necesidad del mercado laboral que no debe desaparecer”, concluyó.

Terminación laboral

La tarde del jueves 22 de mayo, Chiquita Panamá e Ilara Holding informaron que, ante el abandono “injustificado” de labores en sus fincas bananeras de Changuinola desde el pasado 28 de abril, han procedido a la terminación laboral de todos los trabajadores contratados por día.

La medida implica la desvinculación de aproximadamente 5,000 obreros en la provincia de Bocas del Toro, todos ellos involucrados directamente en el proceso productivo de las plantaciones bananeras de la transnacional en el país.

La empresa advirtió que la paralización de labores en las fincas ha generado pérdidas económicas que superan los 75 millones de dólares, además de causar daños que calificó como “irreversibles” para la producción bananera nacional.

A esta crisis se suma la suspensión total de los embarques desde el puerto de Almirante. Hasta antes del paro, dos buques semanales partían hacia Europa con cerca de 400 contenedores cada uno. Con cuatro semanas de inactividad, el saldo asciende a unos 1,600 contenedores de banano que no han salido del país.