Gobiernos locales bajo entrenamiento: ¿podrá el nuevo manual corregir años de mal manejo de fondos?

El Manual de Uso y Manejo de Fondos y Bienes Públicos, publicado el 10 de diciembre de 2025, fija las reglas para la administración financiera y el control de recursos en los gobiernos locales.

En medio de las crecientes críticas por la asignación, el manejo y el uso discrecional de millones de dólares, la Contraloría General de la República inició esta semana una serie de capacitaciones, en coordinación con la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), para orientar a las autoridades locales en la aplicación del nuevo Manual de Uso y Manejo de Fondos y Bienes Públicos.

El documento, oficializado en la Gaceta Oficial del 10 de diciembre de 2025, establece los lineamientos que deben seguir los gobiernos locales en materia de administración financiera y control de recursos.

Estas jornadas forman parte de una estrategia más amplia para elevar los estándares de fiscalización en todos los niveles del gobierno, especialmente en aquellos donde históricamente se han registrado debilidades administrativas.

El nuevo manual fue emitido por la Contraloría. LP/Isaac Ortega

Como se recordará, los municipios y juntas comunales han permanecido en el centro de la tormenta pública por la llamada “descentralización paralela”, el mecanismo mediante el cual se canalizaron más de 300 millones de dólares de forma discrecional y sin controles efectivos durante el gobierno pasado (2019-2024), beneficiando en gran medida a autoridades locales del Partido Revolucionario Democrático.

Ahora, bajo la nueva administración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha distribuido 11.5 millones de dólares entre los municipios, una asignación que vuelve a encender las alertas al recaer mayoritariamente en gobiernos locales afines al partido oficialista Realizando Metas. Entre los casos más visibles figuran los municipios de Chame y San Carlos.

Para la presidenta de Amupa, Nadine González, el nuevo manual representa un paso decisivo en la modernización de la gestión local. Aseguró que la fiscalización y la rendición de cuentas son pilares esenciales para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades y se traduzcan en servicios eficientes.

“Estamos de acuerdo con esta guía y hemos acompañado el proceso para que todos los municipios tengan pleno conocimiento de ella”, afirmó.

La presidenta de Amupa, Nadine González. Cortesía

González explicó que la herramienta permitirá verificar que los fondos se utilicen con criterios de necesidad y prioridad, lo que, a su juicio, contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana y a reforzar la institucionalidad en los gobiernos locales. También recalcó que la correcta aplicación del manual no solo mejorará los procesos internos, sino que facilitará la trazabilidad de las inversiones municipales.

Las jornadas de capacitación comenzaron el lunes 5 de enero en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, con la participación no solo de los alcaldes, sino también de sus equipos de trabajo, que incluyen tesoreros y contadores municipales.

Además, se tiene previsto extenderlas a las demás provincias en las próximas semanas, con el fin de asegurar que todas las autoridades municipales comprendan y apliquen de manera uniforme los nuevos procedimientos.