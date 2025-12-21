Panamá, 21 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Declaración

    González Urrutia agradece a Mulino por tener a Venezuela ‘como una causa siempre presente’

    EFE
    José Raúl Mulino dialoga con Edmundo González Urrutia en vísperas de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. Cortesía/Presidencia de la República

    El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia agradeció este domingo al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por tener al país suramericano “como una causa siempre presente”, luego de que el mandatario expresara su esperanza de que “pronto” el antichavista se incorpore a la mesa de negociaciones del Mercosur como gobernante de una “Venezuela democrática”.

    “Agradecido con usted, presidente Mulino, por tener a Venezuela como una causa siempre presente. Usted entiende perfectamente el peligro de no tener paz en la región, su defensa a nuestro país, a la libertad y a la vuelta a la democracia es la defensa de un verdadero demócrata”, escribió en la red social X.

    González Urrutia también agradeció a Panamá, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú “por su compromiso con la democracia de la región”.

    Este grupo de naciones suscribió el sábado, al margen de la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela “reestablecer” el orden democrático “por medios pacíficos”.

    Durante su intervención en la cumbre en Brasil, el jefe de Estado panameño recordó que en el Banco Nacional de su país reposan bajo custodia las actas de las elecciones del 28 de julio de 2024 que, según la oposición venezolana, dan el triunfo de las presidenciales a González Urrutia.

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelegido, sin publicar los resultados desglosados de este proceso.

    Mulino manifestó ante sus colegas suramericanos que espera “en su momento” poder entregar las actas “con un abrazo” a González Urrutia, “cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática”.

    A juicio del presidente panameño, “es una pena” que una nación “llena” en recursos humanos y naturales como Venezuela esté suspendida del Mercosur “por no respetar los principios democráticos”.

    Venezuela se integró al Mercosur en 2012 pero en diciembre de 2016 fue suspendida porque incumplía algunas obligaciones de la alianza, un aislamiento que aumentó en agosto de 2017, cuando el bloque aplicó una “suspensión política” por considerar que “ocurrió una grave ruptura del orden democrático” en el país.

    Mulino firmó, junto a sus colegas de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y de autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, la declaración en la que también piden garantizar el “respeto irrestricto a los derechos humanos” en Venezuela.

    La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado también agradeció este domingo a estos seis países por “su compromiso con la democracia y los derechos humanos” en el país caribeño.

    EFE

    Agencia de noticias

