Gonzalo Lazzari: ‘Aquí importa más una noticia de farándula que una investigación’

Lleva 13 años haciendo periodismo aquí. ¿Qué sigue sin entender de nuestra cultura?

Por qué no nos creemos el cuento de lo que somos y tenemos.

¿Qué somos y qué tenemos?

El Hub de las Américas, uno de los tres países que más ha crecido en PIB y más ha recibido inversión extranjera. No nos creemos el cuento turístico ni cultural, ni hacemos algo por eso. Ni por la educación.

¿Qué nota sacamos en educación?

2.5. Desigual, atrasada y ciega frente a los desafíos de hoy. No hablamos de inteligencia artificial, educación sexual, salud mental...

¿Ha sufrido de xenofobia?

Sí. No me interesa ser político, pero yo genero empleo, pago impuestos, tengo cédula de extranjero. ¿Por qué no opinar respetuosamente?

¿La libertad de expresión tiene límites?

Sí. Decir lo que me da la gana es hacer lo que hacen los políticos: hablar mentiras escudados en la libertad de expresión.

Ha hecho periodismo en Venezuela y en Colombia. ¿Qué diferencia la corrupción aquí?

La justicia. El nivel de descaro aquí es más evidente.

Evalúe, ahora, el periodismo.

En otros países el periodismo tumba gobiernos, quita magistrados y encarcela diputados. Aquí el poder político pesa mucho y al ciudadano le importa más una noticia de farándula que una investigación. ¿Y el MP lo utiliza? ¿El ciudadano lo agradece? ¿El opositor lo usa para fundamentar críticas? No.

¿Un educador protestando también educa?

No. Abre más la brecha entre la educación privada y la pública. Los argumentos son políticos, no educativos. ¿Y dónde está la oposición cuestionando con la misma vehemencia a los gremios que al Meduca?

¿Amnistía, aberración jurídica?

Sí. Y más cuando Camacho dice que no tiene que ser sancionada por Mulino. Es un traje a la medida de dos, que le va a entallar perfecto a otros.

¿Cómo quedaríamos frente al mundo?

Levantando la bandera por la cual estamos en las listas oscuras.

¿Hasta dónde llegan los tentáculos de Martinelli?

Hasta donde Mulino se lo ha permitido.

¿Hasta dónde se lo ha permitido?

Redes sociales y Asamblea, donde él tiene más poder que Mulino.

¿Y por qué se lo ha permitido?

La deuda. Entiende por quién está ahí.

¿Por qué tardó tanto en darle el salvoconducto?

Si Martinelli no hubiera jodido tanto, se lo hubieran dado antes. Y si la amnistía pasa, él la va a vetar porque prefiere quedar bien con el 70 % de los que lo adversan que con el 30 % que votó por él por Martinelli.

¿Por qué lo dejan violar las reglas de asilo?

Él llega hasta donde Panamá se lo permite. ¿Y dónde está Acha? Viajando al velorio del Papa y evitando ir a la Asamblea. El manejo político internacional lo ha dado Mulino, no él.

Moción de censura de Acha. ¿Qué efecto internacional tiene?

El efecto es interno. Panamá no había sido tema internacional hasta ahora. Y lo somos por falta de comunicación. Yo he entrevistado más a exfuncionarios que a los actuales. ¿Dónde está el embajador José Miguel Alemán, que no ha dado una sola entrevista a un canal de EU? ¿Esa moción de censura ayuda a enfrentar a Trump o magnifica las diferencias? Aquí no vamos como país, vamos como entes separados.

Relación Mulino-Martinelli. ¿Rota o tensa?

Rota e irreparable. Martinelli no ha terminado de entender que el presidente no es él.

Volviendo a la amnistía. ¿Qué dice el silencio de Varela?

¿Quién es él? ¿El mismo que dijo que no se iba a postular para el Parlacen?

¿Cómo interpreta la abstención de Manuel Cheng en ese tema?

Esos son los efectos secundarios del voto en plancha.

¿Debería existir la abstención?

No. En política lo neutral también dice mucho. ¿Estás de acuerdo? Es sí o no.

¿Qué pasará en el caso Odebrecht?

Absolutamente nada. Fírmalo. La justicia aquí no sirve. Es selectiva.

¿Por qué Suntracs insiste en ser partido si cuestiona el sistema democrático?

La izquierda es necesaria. Saúl perdió la oportunidad de elevar el debate ideológico: sus argumentos son ofensivos y descalificativos. Y los medios siempre han sido un problema para los autócratas.

¿Él tiene sucesor?

Richard Morales. ¿Pero dónde está? En China.

¿Hubiera protestas masivas si abrieran la mina hoy

No. Porque el presidente no es Nito.

¿Cuántos de los que protestaron lo hicieron por la mina?

Pocos. ¿Cuántos entendían lo que representaba el 5 % del PIB? ¿Cuántos se leyeron el contrato, del cual yo tampoco estaba a favor? Yo no me opongo a la mina, sino a la falta de fiscalización de quienes deben custodian que el daño sea el menor posible.

¿Ve algún parecido en el descrédito político aquí con lo que pasó en Venezuela?

Sí. Pero no ligada a la llegada de un líder de izquierda, sino más bien de un autócrata. Nadie confía en nadie. Los partidos tradicionales están enterrados. Si ya ha pasado en tantos países, ¿qué te hace pensar que aquí no pasará?

Hay quienes piden mano dura…

Eso está en el cumplimiento de las leyes, no en la violación de ellas.

¿Qué diferencia a la sociedad civil aquí con la de Venezuela?

Que aquí se olvidó de los logros que tuvo y de la fuerza que podría tener.

¿Trump es el presidente de EUA o del mundo?

Se cree el presidente del mundo. Y si lo fuera, ¿por qué no ha arrodillado a China? ¿Ni terminado la invasión de Rusia a Ucrania cuando dijo que la acabaría en 24 horas? ¿Por qué sigue el conflicto en Gaza?

¿Quién se le ha parado bonito?

Claudia Sheinbaum. Ella llegó con el 62 % de aprobación. Eso pesa. Pero más allá, entendieron que no es una lucha partidista, sino de país.

¿Ve real la amenaza al Canal?

Aunque se levante un día pensando A y otro B, él dijo que el tema migratorio y los aranceles serían su punto de lanza, y lo han sido. ¿Qué te hace pensar que cambiará su posición?

¿Los aranceles son el fin o el medio?

Es el medio para demostrar quién manda. Y aunque suene incongruente, no lo está demostrando porque el EUA de 2025 no es el EUA de 1970. China es una consecuencia de EUA. China se aprovechó del modelo económico de EUA para convertirse en el suplidor del mundo. Si Occidente no tuviera una visión capitalista consumista, China no sería lo que es.

¿Quién está ganando esa guerra?

China, por lejos.

¿Panamá se ha arrodillado?

No. Pero perdimos la oportunidad de comunicarnos internacionalmente. ¿Cómo negocias con alguien que usa la mentira como fundamento, con un megáfono diez veces más poderoso que el tuyo? Tenemos todas las de perder. Trump chasquea los dedos y acaba con nuestra economía.

Si no son bases, ¿qué son?

Pregúntale a Acha, porque para mí son bases. Aunque me digan que la palabra no está en el memorándum.

El mejor ministro.

Felipe Chapman.

A él le critican su falta de manejo político. ¿Tiene eso sentido, cuando siempre pedimos sacar la política de las decisiones claves?

Es el mejor ministro técnico, no político, en un país 100 % político.

¿Su opinión de la gestión de Mayer Mizrachi?

Ha comunicado más de lo que ha hecho. Se ha sabido vender muy bien. Está calcando a Bukele. Y lo veo como presidenciable. A él y a Bolo Flores.

¿Y a Martinelli?

No sé, pero ¿quién te dice que Mayer no será el candidato de Martinelli?

¿Su lectura de lo que dijo Mulino de la Universidad de Panamá?

No he visto ni veré esa entrevista. No tengo tiempo para banalidades.

¿Qué diferencia a un comunicador de un periodista?

A mí me enseñaron ética en la universidad.

¿Y a los demás periodistas?

Es una pregunta que me hago a menudo.

¿A Mulino su carácter le juega a favor o en contra?

En contra. Es una dicotomía. La gente pide mano dura, pero habla duro y se ofenden.

¿Vamos legisla para las gradas, para el país o para reelegirse?

Hay dos bandos. Uno legisla para las gradas y otro entendió su papel. Pero es más grande el primero. Y como hace más ruido, se lleva las luces.

¿La mejor ley pasada por Vamos?

Solo recuerdo la del Día del Niño y las sillas de carro. Eso dice mucho. De ellos sí se esperaba más.

¿El político más matraqueador?

Benicio.

Papel de Popi en la Asamblea.

Nulo. Hasta ahora, que promueve la amnistía.

¿Y el de Camacho?

Está cumpliendo su papel de ser el amigo fiel.

¿Por qué no vemos investigaciones contra el gobierno pasado?

Porque olvidamos muy fácil.