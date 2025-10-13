Gremios empresariales respaldan proyectos anticorrupción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Gremios empresariales como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestaron este domingo 12 de octubre su respaldo a varios proyectos de ley anticorrupción que permanecen estancados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los dirigentes de estas organizaciones hicieron un llamado a los diputados a avanzar con estas iniciativas, señalando que su aprobación es clave para fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones públicas, en un momento en que la opinión pública exige medidas contundentes contra la corrupción.

En su carta semanal al país, la CCIAP resaltó que se llevan años hablando de corrupción, pero que esta no se enfrenta con la firmeza adecuada.

🧵 HILO 1/3| #CámaraOpina La corrupción no espera, el Legislativo tampoco debería. En Panamá, hay 20 iniciativas anticorrupción que permanecen sin discusión en la Comisión de Gobierno. Cada día de retraso es un golpe a la confianza ciudadana.#PanamáTransparente — Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) October 12, 2025

“Hace una década, este problema apenas figuraba entre las últimas preocupaciones de los panameños; en 2019, ya escalaba posiciones; hoy ocupa los primeros lugares en la lista de inquietudes ciudadanas, seguido del desempleo. Ambas preocupaciones están directamente conectadas: la corrupción erosiona la confianza, frena la inversión local y extranjera, impide la creación de empleos y resquebraja las oportunidades de desarrollo que tanto necesitamos”, destacó el gremio empresarial.

El gremio recordó que actualmente existen 13 anteproyectos y 7 proyectos de ley en materia de anticorrupción que permanecen sin discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

El Procurador General de la Nación, Luis Gómez, presentó dos de estos proyectos ante la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas.

De acuerdo con la CCIAP, estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un propósito fundamental: atacar el principal cáncer de la sociedad panameña.

Crece el respaldo

También Apede manifestó su respaldo a la iniciativa anticorrupción presentada por el procurador general, orientada a fortalecer al Ministerio Público en el combate de los delitos contra la administración pública.

En un comunicado, Apede resaltó que la lucha contra la corrupción no puede esperar y que el Proyecto de Ley 291 —Ley General Anticorrupción—, presentado por el procurador Gómez, marca un punto de inflexión para el país.

“No se trata de una simple reforma penal, sino de una apuesta por la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. El proyecto amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, fortalece el rol y refuerza la autonomía del Ministerio Público y promueve la cooperación internacional en casos complejos, todo bajo control judicial, garantizando el debido proceso y los derechos de los investigados”, afirmó Apede en su nota.

Vale recordar que el proyecto presentado por el procurador busca evitar que las investigaciones penales dependan únicamente de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores.

Sobre esta propuesta, el presidente de la República, José Raúl Mulino, declaró que no le gusta.

No obstante, el gremio empresarial destacó que respalda la propuesta del procurador general “porque sin transparencia no hay desarrollo, y sin justicia no hay confianza”.