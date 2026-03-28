Gritos, señalamientos y puños al aire: Vega y Cedeño se enfrentan por proyecto de bioetanol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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¿Lo interesante? Ambos contendientes son diputados independientes.

La manzana de la discordia: la obligatoriedad

Todo comenzó cuando el diputado independiente Jonathan Vega cuestionó, durante el periodo de incidencias, el proceso mediante el cual se aprobó en primer debate el proyecto de ley que obliga al uso de bioetanol como aditivo en una mezcla del 10% con las gasolinas que se consumen en el país.

“Todos vamos a pagar entre un 3% y un 4% más de lo que ya estamos pagando”, señaló Vega, al referirse a que la mezcla con bioetanol reduce el rendimiento del combustible en maquinaria que deba utilizarlo.

“Se aprobó a tambor batiente”, resaltó el diputado, al tiempo que añadió que el tema no se discutió “como debía discutirse”.

Su discurso parecía dirigido a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, algo que confirmó más adelante. Incluso manifestó que sus señalamientos tenían como receptor al presidente de dicha comisión, el diputado Ernesto Cedeño.

La Secretaría de Energía reconoce que el país no está preparado para implementar el uso de BIOETANOL a partir del 1ro. de abril de 2026, pero con un nuevo proyecto de Ley quiere imponer el uso obligatorio a partir de la promulgación de la NUEVA Ley.

COHERENCIA! pic.twitter.com/3Wmqmwr4NV — Ale Brenes (@AlexandraBrene6) March 26, 2026

“No lo discutieron; se aprobó sí o sí porque les dio la gana”, reiteró, esta vez con un tono de voz mucho más elevado de lo habitual.

Posteriormente, sus palabras cambiaron de dirección y trajeron a colación al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. “Nunca vino a presentar su proyecto”, dijo el diputado, señalando además que los proponentes quieren que se apruebe “sí o sí”.

Finalizó indicando que la bancada Vamos sugirió varias modificaciones, pero ninguna fue acogida.

En la otra esquina del ring

El diputado Ernesto Cedeño inició su intervención con su habitual saludo y recordó que el proyecto llegó a la Asamblea el 21 de octubre de 2025 y que ingresó a la Comisión de Comercio tres días después, el 24 de octubre.

Posteriormente, mencionó la realización de dos foros: uno en la ciudad de Panamá y otro en Aguadulce. Añadió que el pasado 17 de marzo todos los diputados pudieron participar en el primer debate del proyecto y que lo mismo ocurrió durante el segundo debate.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que no hay negociaciones ocultas detrás de la política de uso del bioetanol al 10% en los combustibles para 2026.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/tj44Z8RUSV — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2025

Sin embargo, el tono de su intervención también se elevó. Hizo referencia a “seres vivientes mentirosos, embusteros y taquilleros” y afirmó que “solo Dios sabe lo que hay en el corazón de algunos seres vivientes”.

Continuó señalando que, en el tema del etanol, se está siguiendo lo que dicta la ley y que a los foros y al primer debate se invitó a más de 20 entidades, entre instituciones, grupos comunitarios y organizaciones interesadas.

Recalcó que no estuvo de acuerdo con la aprobación del proyecto en primer debate e incluso propuso modificaciones.

Asimismo, consideró “lamentable” que hubiera personas “sin principios y valores” que llegaran a la Asamblea a “perturbar la paz”.

Finalizó indicando que presentará el proyecto en cuanto le sea entregado por la comisión, ya que él no “engaveta” iniciativas.

Durante ambas intervenciones se escucharon gritos y objeciones de fondo, provenientes de varios diputados, aunque no fue posible identificar a sus emisores.

Un actor secundario que robó miradas

Aunque el enfrentamiento acaparó la atención, no pasó desapercibido el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, a quien se observó al fondo apoyando las palabras de Cedeño e incluso mostrándose efusivo, como si presenciara un espectáculo deportivo.

Se puso de pie, levantó el puño en señal de victoria y vociferó en varias ocasiones. Aunque no fue posible identificar con precisión sus palabras, su actitud evidenció que disfrutaba del momento.

La pugna continuó por algunos segundos más, hasta que el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, tuvo que intervenir en reiteradas ocasiones para llamar al orden y permitir que el diputado Jorge Bloise hiciera uso de la palabra.

Polémica en medio de la polémica

Este acalorado intercambio se produjo luego de que la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos aprobara en primer debate el proyecto de ley 443, que establece que toda la gasolina comercializada en el país deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.

Cinco de los nueve diputados que integran la comisión votaron a favor de la iniciativa.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se propone este proyecto; sin embargo, en ocasiones anteriores ha quedado estancado a mitad de camino. A la fecha, ha sido presentado en al menos cuatro quinquenios distintos.