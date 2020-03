Grupo Gali desvincula de obras cuestionadas en Coclé al vicepresidente Gaby Carrizo

réplica-aclaración

A través de un correo electrónico (infopanama7@gmail.com) y sin firma de persona responsable, el 5 de marzo llegó a la redacción de La Prensa una aclaración-réplica sobre la publicación hecha por este medio el 3 de marzo, en la que fue mencionada la empresa denominada Grupo Gali, responsable de más de un millón de dólares en obras menores en la provincia de Coclé -durante el pasado quinquenio gubernamental- y en cuya junta directiva aparece el actual vicepresidente de la República, José Gaby Carrizo.

El correo desvincula de estas obras al vicepresidente Carrizo. Responsabiliza del estado actual de las obras que entregó a los municipios de Penonomé, La Pintada, Antón y Natá al “vandalismo” y a la falta de mantenimiento, entre otras razones. La Prensa visitó en varias ocasiones, al menos, cinco obras bajo su responsabilidad para conocer su avance y condición desde noviembre de 2018.

Tras varios hallazgos de irregularidades, este medio ofreció la oportunidad en reiteradas ocasiones, desde principios del año pasado, a Carrizo y a su hermano José Guillermo Carrizo -apoderado de la empresa- de que dieran su versión de los hechos, pero todos los intentos fueron sistemáticamente ignorados.

En el correo enviado a este medio el pasado jueves se afirma que el Municipio de Penonomé recibió a “satisfacción” las obras ejecutadas por Grupo Gali, entre ellas, la construcción de una cancha deportiva, la remodelación a dos parques y al cementerio municipal de ese distrito. Hay documentación que “declara de forma explícita la conformidad de los municipios y la Contraloría con el trabajo realizado”, indica la nota anónima. Además acusa al medio de publicar “información errada”.

Para justificar la condición de las obras, la nota indica que el mantenimiento no fue parte de ninguno de los contratos de Grupo Gali. “Lamentablemente, no está dentro de las condiciones del contrato de ninguna de ellas, eso corresponde al municipio”. Grupo Gali, en efecto, fue de las pocas empresas que obtuvo contrataciones de este tipo, es decir, sin el compromiso de brindar mantenimiento a sus obras.

La nota detalla que la cancha en la escuela Jacinta Arosemena “fue entregada en perfectas condiciones. Fue un proyecto licitado por la alcaldía, Grupo Gali resultó el proveedor que ganó” [sic]. En efecto, Grupo Gali resultó proveedor en un concurso en el que fue la única participante en el acto público, según Panamá Compra.

En la nota se desacreditan las declaraciones de una docente de la escuela mencionada, quien afirmó que esperaba que la inversión incluyera un techo para albergar a los niños del centro escolar. Se “comete el error de ignorar, selectivamente, las condiciones en las que fue celebrado el contrato”, ya que “no está contemplado el desarrollo del techo, no existe la contratación para construir un techo”, indica la réplica-aclaración.

Contrario a lo planteado en la nota, en el pliego de cargos de la obra en la escuela se estableció claramente que esta tendría un techo. La nota no hace referencia a una losa que debió entregar Grupo Gali y que se encuentra en el calendario de trabajo aprobado por el Municipio de Penonomé, aunque tampoco se encontró en el lugar indicios de que se haya cumplido este requerimiento.

En la nota también hay quejas de que La Prensa afirmó que varias paradas de bus que fueron reseñadas en la investigación periodística presentaban deterioros prematuros. Menciona que se estaría especulando cuando el medio afirma que las paradas “no cuentan con el cableado necesario, a pesar de que se pidió que tuvieran luz… es una información categóricamente errada, como queda demostrado en el documento de recepción de la obra, donde se especifica que las paradas fueron entregadas con el cableado”.

Sin embargo, en los tres recorridos que hizo La Prensa se observó la inexistencia del cableado eléctrico en la obra. Tampoco estaban los conductos por donde debieron pasar dichos cables, que llevarían la energía producida por paneles solares. La nota omite comentario alguno sobre las rajaduras en las paredes y en los asientos, así como la ausencia de canales de pvc que evitarían que los usuarios de las paradas se mojaran a causa de las lluvias.

En cuanto a la contratación para la construcción de dos pozos de agua en La Pintada, la nota señala que “se saldó con una adenda de reducción”. Sin embargo este documento no se ha publicado en el portal Panamá Compra, y el Municipio de La Pintada ignoró la solicitud de información que durante meses le hizo La Prensa, a través de la Ley de Transparencia.

La réplica-aclaración indica que Grupo Gali “no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, el pozo no resultó viable”. Igualmente, se asegura que se “devolvió” el dinero remanente al Municipio de La Pintada, “realizando una adenda para disminuir, restringir el alcance del contrato”. Como ya se dijo, en el portal de Panamá Compra no aparece documentación alguna que demuestre tales afirmaciones.

Al referirse al cementerio municipal de Penonomé -por cuyas mejoras se pagaron más de 90 mil dólares- la nota enviada a La Prensa afirma que se hicieron reparaciones a la cerca, pero justificó su mala condición al “paso del tiempo, la falta de mantenimiento, el vandalismo y el desgaste propio de las condiciones naturales a las que están expuestos los trabajos puede generar deterioro”.

La Prensa recorrió en tres ocasiones este cementerio. Las investigaciones de este medio empezaron en noviembre de 2018, es decir, tres meses después de la entrega de la obra. Contrario a lo expuesto en la réplica-aclaración, de hecho, el Municipio de Penonomé tuvo que hacer una nueva contratación con otra empresa para terminar los trabajos inconclusos, valorados en más de $14 mil.

La nota también aborda las remodelaciones que hizo Grupo Gali a los parques 8 de Diciembre y Hombres Ilustres. Culpa de su estado actual -recién entregados- al “vandalismo”. En los recorridos de La Prensa -el último en febrero pasado- se observó que las obras tenían deficiencias y estaban sin concluir. Se obviaron trabajos, como la nivelación del terreno y la colocación de grama en el parque Hombres Ilustres. En tanto, en el parque 8 de Diciembre, los pisos presentaban desniveles y las fuentes, daños poco después de su entrega.

Todo esto sin contar que La Prensa encontró obras inconclusas que fueron canceladas en su totalidad. Parte de los recorridos de este medio por las obras aludidas fueron documentados con fotografías y vídeos que pueden ser vistos en www.prensa.com.