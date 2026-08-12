Guerra: Panamá intenta liberar a más de 30 nacionales reclutados entre Rusia y Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller Martínez-Acha Vásquez señala que aunque se ha confirmado solo un fallecido, aún hay varios de los que no se sabe nada.

La creación de un circuito humanitario para rescatar y repatriar a ciudadanos panameños atrapados en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, es gestionada por el Gobierno Nacional con carácter de urgencia, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez.

“Nosotros trabajamos para poder encontrar y repatriar a varios panameños. Estamos haciendo todo lo posible”, afirmó Martínez-Acha.

El jefe de la diplomacia panameña confirmó que existen aproximadamente más de 20 panameños vinculados a la situación en Rusia y arriba de 10 en Ucrania, bajo condiciones que ya están siendo investigadas formalmente por el Ministerio Público.

“He enviado dos cartas al Ministerio de Seguridad de Rusia para que ubique a los panameños que están bajo algún tipo de vinculación”, explicó el canciller durante el XXI Congreso Panameño de Derecho Procesal.

Martínez-Acha detalló que la estrategia busca desvincular legal y militarmente a los compatriotas de cualquier obligación contractual o forzosa en Euroasia para que puedan ser entregados a la Embajada de Panamá de forma segura.

Redes de engaño, un fallecido y pérdida de contacto

El canciller lanzó una fuerte advertencia a la ciudadanía y denunció que redes de terceros, ajenas a los gobiernos involucrados, están reclutando panameños mediante ofertas económicas engañosas y “apetecibles” que ocultan el verdadero peligro del viaje.

“Pienso que muchos han sido engañados con respecto al propósito de su viaje a Rusia. No les dicen todo lo que van a enfrentar”, resaltó.

El panorama actual del contingente panameño en la zona de guerra presenta saldos alarmantes:

Fallecimientos: Se confirmó el deceso oficial de al menos un ciudadano panameño en el frente.

Desaparecidos: La Cancillería admitió que se ha perdido total comunicación y contacto con varios de los compatriotas desde hace algún tiempo. “Fallecido uno, pero, obviamente tengo que ser sincero, no hemos tenido contacto con varios”, admitió el canciller.

Estatus militar: Existen reportes de que algunos de los afectados están bajo un proceso de preparación forzada o entrenamiento para ser enviados directamente a la primera línea de combate.

Retornados: Ya han retornado al país siete panameños, por intermedio de la Cancillería, cinco de ellos provenientes de Rusia y dos de Ucrania. Todos se encuentran en buen estado físico, aunque con evidentes secuelas de preocupación psicológica, dijo el canciller.



